Юра теперь zloy. Создатель группы «Грибы» выпустил агрессивный трек после скандала с Луной

Создатель группы «Грибы» и лейбла Kruzheva Юрий Бардаш решил не останавливаться и после вчерашнего скандального поста в Facebook опубликовал на YouTube видеоролик YOURA ZLOY, где в агрессивной манере исполнил новую песню.

Вдохновением для Бардаша, по всей видимости, послужил разрыв с женой Луной, которая ушла от него к саунд‐продюсеру певицы Александру Волощуку.

Ты че такой злой,

Вроде бы мир под ногой,

Только ты в нем чужой…

Юрий Бардаш.

В ролике он обращается к зрителю с вопросом «Ты че такой злой?» и упоминает некоего «друга», который «вчера провел болевой».

В тексте присутствует упоминание о преданных детях, забытой дороге домой и в целом даются отсылки ко всему, что происходит у Бардаша в личной жизни.

«Парень полон обид, злоба кипит!» — поет он.

Смену «жизненных ориентиров» основатель «Грибов» предсказал еще в знаменитой песне «Тает лед». В композиции есть фраза, которая объясняет его нынешнее поведение.

«Тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших Юр», — спел Бардаш.

Пользователи уже прокомментировали YOURA ZLOY. Некоторые предположили, что это просто стеб «над извечным бабским вопросом» и похвалили звук. Другие сравнили звучание с американской группой Death Grips.

«К песне привыкаешь, и потом еще хочется слушать, зашло, короче», — пишут в Сети.

«Как по мне, это а*****о! И видеоряд очень усиливает настроение. Юра отыграл по красоте», — оценили видео на YouTube.

Накануне Юрий Бардаш вынес на всеобщее обсуждение семейный разлад с певицей Луной и опубликовал большое открытое письмо его виновнику — Александру Волощуку. Пост вызвал неоднозначную реакцию: одни поддержали музыканта, а другие назвали его неадекватным и обвинили в сексизме.