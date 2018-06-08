Юра теперь zloy. Создатель группы «Грибы» выпустил агрессивный трек после скандала с Луной 

Создатель группы «Грибы» и лейбла Kruzheva Юрий Бардаш решил не останавливаться и после вчерашнего скандального поста в Facebook опубликовал на YouTube видеоролик YOURA ZLOY, где в агрессивной манере исполнил новую песню.
Вдохновением для Бардаша, по всей видимости, послужил разрыв с женой Луной, которая ушла от него к саунд‐продюсеру певицы Александру Волощуку.
Ты че такой злой,
Вроде бы мир под ногой,
Только ты в нем чужой…
Юрий Бардаш.
В ролике он обращается к зрителю с вопросом «Ты че такой злой?» и упоминает некоего «друга», который «вчера провел болевой».
В тексте присутствует упоминание о преданных детях, забытой дороге домой и в целом даются отсылки ко всему, что происходит у Бардаша в личной жизни.
«Парень полон обид, злоба кипит!» — поет он.
Смену «жизненных ориентиров» основатель «Грибов» предсказал еще в знаменитой песне «Тает лед». В композиции есть фраза, которая объясняет его нынешнее поведение.
«Тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших Юр», — спел Бардаш.
Пользователи уже прокомментировали YOURA ZLOY. Некоторые предположили, что это просто стеб «над извечным бабским вопросом» и похвалили звук. Другие сравнили звучание с американской группой Death Grips.
«К песне привыкаешь, и потом еще хочется слушать, зашло, короче», — пишут в Сети.
«Как по мне, это а*****о! И видеоряд очень усиливает настроение. Юра отыграл по красоте», — оценили видео на YouTube.
Накануне Юрий Бардаш вынес на всеобщее обсуждение семейный разлад с певицей Луной и опубликовал большое открытое письмо его виновнику — Александру Волощуку. Пост вызвал неоднозначную реакцию: одни поддержали музыканта, а другие назвали его неадекватным и обвинили в сексизме.