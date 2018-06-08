Что делать, если ты умнее своего начальника

Ты, наверное, давно об этом догадывался, но рабочие косяки твоего шефа так участились, что сомнений не остается: он идиот. Впрочем, это необязательно значит, что у твоего руководителя низкий IQ. Вполне возможно, это выражается в его низкой квалификации, которая обнажается в совместном рабочем процессе. Помимо этого, он может просто не обладать нужными для начальника качествами: быть плохим лидером, слишком агрессивным или, наоборот, мягким. А если он еще и топ-менеджеров подбирает по размеру груди, то какими бы обоснованными с мужской точки зрения ни были его действия, руководитель он точно так себе. И что тогда делать? Как работать с тем, кто способен разрушить не только свое дело, но и твою карьеру? Возможно, часть из этих советов тебе поможет.

1. Сосредоточься на работе

Если, устроившись на работу, ты в скором времени понял, что умнее своего босса, то для начала искорени эту мысль из своей головы. Она может стать вторым препятствием для достижения твоих карьерных целей. Первое, как ты понимаешь, — это твой босс. Не позволяй мысли о его некомпетентности вмешиваться в твою работу. Она будет отвлекать, а любой провал ты будешь списывать на тупость руководителя, даже если в этот раз накосячил сам. Вместо этого лучше сосредоточься на всей компании и на своей роли в ней. Твоя работа — это единственное, что имеет значение, и от качества ее выполнения зависит успех. Даже если глупый начальник не оценит твои труды, ты, по крайней мере, будешь знать, что старался и это не твоя вина.

2. Будь тактичен

Как бы ты ни ненавидел своего босса за его тупость, помни, что вы одна команда. Мы понимаем, что нехорошо, когда весь коллектив отдувается за ошибки одного человека. Но если ты вместе со всеми будешь двигаться дальше и добросовестно выполнять свои обязанности, то это лишний раз подчеркнет твой профессионализм. При коллегах или на деловых встречах избегай принижения своего руководителя или намеренного исправления его ошибок. При этом есть предел всему. И если ты замечаешь, что из-за его некомпетентности страдаешь сам, тебе незаслуженно объявляют выговор или ты перерабатываешь, исправляя чужие ошибки, то на это стоит обратить внимание источника этой проблемы — твоего босса. В конце концов, даже если ты уволишься, это лучше, чем тянуть груз, который твой начальник не просто не тянет с тобой, а, наоборот, тащит его в обратном направлении. Подумай о том опыте, который ты получил за период работы в этом месте. И речь не только о профессиональном опыте. Умение общаться с мудаками тебе еще не раз пригодится. 6 советов: как не позволить боссу разрушить твою карьеру

3. Ищи что-то положительное

Каждый человек обладает какими-то положительными качествами. Даже у твоего босса, у которого в наушниках на репите играет «Патимейкер» (до сих пор!), наверняка есть чему поучиться. Возможно, у него хороший характер, он заботливый, умеет слушать и вообще оптимист по жизни. Обрати внимание: может быть, он любую проблему воспринимает спокойно. Если, конечно, вообще ее осознает. Так или иначе, наверняка он обладает качествами, которые положительно сказываются на работе. Не торопись увольняться — так ты научишься быть открытым для многих, что поможет тебе для служебного продвижения в дальнейшем.

4. Не будь слишком самоуверенным

В подобной ситуации очень легко стать чересчур самоуверенным. Тем не менее тебе нужно постараться, чтобы не превратиться в высокомерного, напыщенного и самонадеянного работника, обреченного на косые взгляды коллег. Ведь прежде чем ты сам об этом узнаешь, они заметят это по твоему поведению, жестам или манере говорить. Для карьеры это очень плохо. Оставайся скромным всегда. Тебе тоже нужно еще многому учиться, а критиковать того, на чьем месте ты не находишься, — глупо.

5. Избегай сплетен

Возможно, из-за странного поведения твоего руководителя у тебя возникает соблазн обсудить его с кем-то из коллег. Но не стоит пускать сплетни. В коллективе они распространяются со скоростью «Сапсана», и хорошим это вряд ли закончится. И не только потому, что сплетня может дойти до ее объекта. Если о тебе сложится репутация болтуна, то ты можешь потерять доверие коллег. И даже если кто-нибудь из вашей команды сам попросит тебя рассказать сплетню, не поддавайся искушению. Здесь, как и в «Мафии», царит «закон молчания». Только под угрозой стоит не твоя жизнь, а репутация. А она в офисе дорогого стоит.

6. Ищи наставников в другом месте

Конечно, хорошо, когда на работе есть наставник, который будет тебя вести, расскажет о всех тонкостях профессии и поможет приблизиться к карьерным целям. Многие ждут подобного от своего руководителя, но в случае, который стал темой этой статьи, это невозможно. Поэтому постарайся найти наставника в опытном коллеге или в том, кого ты уважаешь за личные и профессиональные качества; в том, чей карьерный путь тебе кажется удачным и кто поможет развить полезные навыки. Если ты действительно хочешь чему-то научиться, то плохой руководитель не способен тебе помешать. 6 признаков того, что твой босс — мудак