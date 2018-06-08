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Семен Слепаков обратился за помощью к психологу
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Семен Слепаков обратился за помощью к психологу 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Семен Слепаков известен как самый богатый юморист страны, его доходы позволяют ему существовать вполне безбедно, при этом знаменитость не довольствуется достигнутым. В качестве продюсера и сценариста он выпускает один проект за другим. У звезды толпы поклонниц, но, как ни странно, Семен недавно признался, что у него проблемы с самооценкой. Звезде даже пришлось обращаться к психологу.
«Я тут с психологом общался, он говорит, что у меня проблемы с самооценкой. А мне кажется, что я себя достаточно высоко оцениваю. На что он спросил: а ты себя любишь? И тут я понял, что нет, не люблю. Я очень строг к самому себе, мне редко нравится то, что я делаю», — сообщил Слепаков.
Что любопытно, идею обратиться к психологу подала Семену его супруга Карина. «Ее все устраивало, просто в какой-то момент она запуталась в моих рассказах — а я ей все рассказываю — и сказала, что мне нужен кто-то, кто лучше во всем этом разбирается. Я думаю, она просто устала меня слушать. Невозможно же терпеть, когда муха над ухом летает постоянно. Есть люди, которые за это берут деньги, и они не могут от тебя отмахнуться»…
Семен Слепаков начал свою карьеру в шоу-бизнесе после того, как команда КВН «Сборная Пятигорска», капитаном которой он был, стала победителем в 2004 году. После этого Семен стал выступать в Comedy Club, а также заниматься продюсированием, сообщает издание StarHit.
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