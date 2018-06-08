12 эко-френдли привычек

Ты не можешь просто указать пальцем на заводы и обвинить их во всех экологических проблемах — все работает в комплексе. Чем осознаннее мы подходим к вопросам переработки, тем быстрее мы сократим влияние на природу, и первым шагом в улучшении среды может быть изменение твоих собственных привычек.

1. Разберись в проблеме

Понимание проблемы — первый шаг к ее решению. Познакомься с видео TED, которые посвящены проблеме изменения окружающей среды. Только осознав масштаб, ты поймешь, что дело не только в том, как работают корпорации, но и в том, что ты покупаешь или как выбрасываешь мусор.

2. Используй многоразовые бутылки

Бутылочная вода невероятно расточительна: 80% ее не получает переработки, а из-за процесса производства требуется три литра воды, только чтобы произвести один. Стекляные бутылки сохраняют воду гораздо дольше, чем обычные пластиковые, не говоря уже о том, что они могут выглядеть довольно мило. Ты можешь инвестировать в многоразовый термос для кофе — в любой крупной сети вроде Starbucks тебе спокойно нальют кофе в собственную посуду.

3. Заходи в сэконд-хэнды

Стоковые магазины и сэконд-хэнды предназначены не только для любителей винтажа. В следующий раз, когда ты будешь выискивать новую рубашку или летнее платье, зайди в местный магазинчик и поищи новую деталь гардероба там. Мало того, что это обойдется тебе дешевле, это также гораздо более экологично — подумай об этом как о переработке одежды.

4. Ограничь свой душ Ограничь количество времени, которое ты проводишь в душе. Это не только полезно для здоровья планеты, но и поможет уменьшить твой счет за горячую воду. Выключай кран, когда чистишь зубы, или очищай тарелки вместо ополаскивания, перед тем как загрузить их в посудомоечную машину.

5. Изучай этикетки

Ты можешь начать читать этикеты, чтобы понять, достаточно ли этот предмет экологичен и подвергается ли переработке. Например, выбирай тампоны, которые на 100% сделаны из органического хлопка, или туалетную бумагу с разлагаемой втулкой.

6. Носи свою одежду

Люди выбрасывают одежду и аксессуары с ужасающей скоростью: по данным экологов США, на их свалках отправляется 26 фунтов текстиля. Разумеется, ты можешь сделать больше для этой ситуации, пожертвовав свою одежду или отдав ее на переработку. Но это не затрагивает главную проблему — мы покупаем неоправданно много одежды. Осознанное потребление подразумевает знание, когда что-то действительно нужно пожертвовать, а когда можно починить и продолжить носить дальше.

7. Начни кататься на велосипеде

Если у тебя есть несколько задач, которые ты должна выполнить в выходные в разных точках города, — бери велосипед или отправляйся на пешую прогулку. Ты можешь использовать специальный сервис проката или выбрать недорогой круизер.

8. Купи холщовую сумку

Современные компании приветствуют экологические решения и поддерживают систему защиты окружающей среды, создавая специальные холщовые сумки. Откажись от использования пакетов, и, направляясь за покупками, бери только ее — кстати, она занимает не так много места в твоей сумке и может вместиться даже в клатч.

9. Используй тканевые салфетки

Откажись от использования одноразовых платков или рулонов салфеток для уборки, и перейди на вискозные или хлопчатые полотенца. Мало того, что так ты сохранишь количество производимого мусора, но также использование тканевых салфеток может помочь сэкономить тебе деньги.

10. Выключай свет

Простой способ сократить расход энергии и уменьшить вред окружающей среде — просто выключать свет, когда ты выходишь из комнаты. Так же ты можешь поменять стандартные лампочки на люминисцентные, которые имеют меньший расход энергии, и они менее опасны для наших глаз. А при выходе из дома — отключай все электрооборудование, которое не используется.

11. Покупай местную продукцию

Простой способ уменьшить выбросы углекислого газа — покупать продукты, которые выращены неподалеку. Фактически, покупая овощи или молоко не от компаний в другом крае, ты поддерживаешь местные молочные заводы и фермы, а также сокращаешь количество парникового газа. Помимо этого, ты можешь выращивать продукты на собственном окне, например, свежую зелень или некоторые сорта помидоров, и делиться ими с друзьями.

12. Узнавай куда сдать батарейки

Подпишись на тематические сообщества, чтобы узнавать об акциях сбора и переработки опасных веществ. К сожалению, в России сейчас работает всего несколько заводов, которые утилизируют батарейки, поэтому пункты сбора продукции открываются раз в месяц. Ставь напоминания в календарь и получай полезные бонусы за осознанность от компаний сбора.