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Рудковскую раскритиковали за воспитание сына
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Рудковскую раскритиковали за воспитание сына 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Подписчики Яны Рудковской раскритиковали продюсера после ролика, который она выложила в соцсеть. По мнению многих из них, она жестока с сыном.
«Забирай срочно Панча на руки, я еду на музыкальную премию (Муз.тв, прим ВЗГЛЯД). Ты тоже хочешь на премию? Как ты думаешь, я тебя возьму? У тебя тренировки. Вот когда вырастешь, будешь чемпионом, тогда и будешь ходить с мамой и папой на премии», — заявила Яна Рудковская на видео, в котором сняла разговор с сыном, который посадил собаку на платье продюсера.
После этого подписчики раскритиковали методы воспитания Рудковской:
«Можно было взять ребенка просто так…без чемпионского звания!», — считает vorontsova8257.
«Тон голоса в видео говорит о многом. На фоне этого голоса все «богатство» меркнет, так как человек богат внутри, а не снаружи. Сын мудрее мамы, ему наплевать на логотипы, он хочет просто быть рядом с родителями, быть любимым, играть и шалить», — написала dgodi363.
«Супер подход в воспитании: «будешь чемпионом, будешь ходить на премию», — раскритиковала слова Рудковской anechkaaiz.
Ранее Яну Рудковскую раскритиковали за шикарную жизнь: она выложила фото подарка подруг, после чего в ее адрес посыпались оскорбления.
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