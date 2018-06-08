8 способов улучшить свое настроение

Право на плохое настроение имеет каждый. Для этого достаточно просто увидеть цены на бензин. Но вот оставаться в плохом настроении мы тебе не советуем. Поэтому предлагаем 8 способов, как его поднять. Без психологов, алкоголя и антидепрессантов.

1. Чаще будь рядом с людьми

Люди — социальные существа. Поэтому изоляция нам противопоказана. Мы нуждаемся хотя бы иногда быть в окружении людей. Даже те, кто любит одиночество и находит незыблемое счастье в домашнем отдыхе, время от времени нуждаются в общении.

2. Следи за своей внешностью

То, как ты выглядишь, существенно влияет на твое настроение. Когда тебе кажется, что ты привлекателен, то и чувствуешь себя соответственно. Следи за своей внешностью. Чаще брейся, следи за чистотой волос и регулярно их подстригай. Походы к парикмахеру всегда положительно сказываются на настроении. И если ты хочешь все время быть воодушевленным, то как минимум и выглядеть хорошо ты должен как можно чаще. 10 простых способов быть привлекательным

3. Смотри вдохновляющие фильмы

Но для начала перестань смотреть всякую деморализующую дрянь по телевизору. Вообще, для хорошего настроения медийная диета никому не помешает. Большая часть того, что транслируется в телепередачах, — такое уныние, что даже Винни-Пух под антидепрессантами взгрустнул бы. Лучше потрать время на какое-нибудь мотивирующее мужское кино. «Рокки», «Воин», «300 спартанцев», «Троя» — эти фильмы с таким уровнем тестостерона, что ты зарядишься энергией на весь день.

4. Слушай любимую музыку

Как бы ни было хреново, даже если не хочется есть, спать, смотреть кино или болтать с другом, любимая музыка никогда не будет лишней. Просто надень наушники, включи плейлист на телефоне и отправляйся на прогулку. Это отличная возможность расслабиться, привести свою голову в порядок и избавиться от гнетущих мыслей.

5. Читай вдохновляющие книги

Этот совет похож на пункт про вдохновляющие фильмы. Открой для себя чтиво, которое наполнит тебя если не положительными эмоциями, то хотя бы новыми знаниями. Поверь, в мире гораздо больше интересного, чем в новостной ленте инстаграма. Не читай то, что усилит твою подавленность. Глупым шуткам из интернета или депрессивным новостям лучше предпочесть хорошую книгу или интересную статью. 5 книг, которые помогут вернуть веру в себя

6. Переосмысли свою нравственность

Нам с детства закладывают нравственные установки и ценностные ориентиры, следовать которым считается единственно приемлемым вариантом. Но то, что навязано другими, считается искусственным. С возрастом ты сам понимаешь, что для тебя лучше. Только тебе решать, какой делать выбор относительно своей жизни, и отклонение от исходящей извне «нормы» не должно тебя расстраивать. А полагаться на то, что делают другие, как минимум глупо. Как жить людям с перепадами настроения

7. Следуй своим собственным правилам

Мир, который имеет столько проблем, не должен устанавливать для тебя правила. Попрощайся с его материальностью, глянцевой грязью и неискренностью. Шопинг не сделает тебя счастливым, как и телевизионное ток-шоу, где участники соревнуются в степени своего идиотизма. Работа? Она способна придать смысл жизни, но только если ты не ходишь на нее ради посредственной зарплаты, которой едва хватает на закрытие кредитов.

8. Живи ради цели

На самом деле отсутствие цели является частой причиной уныния. Когда ты знаешь, к чему стремиться, у тебя не возникает сомнений насчет твоих действий. В противном же случае со временем ты начинаешь ощущать бессмысленность происходящего. Все эти походы в торговые центры, поездки за город, встречи с людьми утрачивают свою ценность. Ведь все, что они могут предложить, является эфемерным благом. Но когда у тебя есть цель, твои действия не потеряют смысл до конца жизни, поскольку будут направлены на твое развитие и улучшение умственного, физического и финансового состояния. 5 вопросов, которые помогут постичь цель своей жизни