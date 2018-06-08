Писатели, которые в жизни были ужасными людьми

Когда мы изучали литературу или историю, нас уверяли, что писатели, ученые и прочие талантливые люди, совершившие открытия и создавшие удивительные произведения, априори являются великими, заслуживая любви и уважения. Однако далеко не все «великие» были хорошими людьми, и некоторые из них имели темную сторону, известно о которой далеко не всем.

Виктор Гюго

Автор «Отверженных», по словам его приближенных, был помешан на сексе. Об аппетитах Гюго в сексуальном плане даже ходили легенды. К примеру, утверждалось, что в первую брачную ночь с супругой они сделали «это» девять раз. Впрочем, брак его ничуть не ограничивал, поскольку писатель продолжал встречаться с замужними дамами и даже проститутками.

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Одна из его любовниц заявляла, что только в период с 1848 по 1850 гг деятель имел секс с 200 дамами. В 83 года, за несколько месяцев до кончины, в дневнике Гюго описывал свои интимные игры с восемью разными женщинами.

Фланнери О’Коннор

Американская писательница являлась открытой расисткой, считая чернокожих граждан крайне невежественными личностями, а также выступая против движений в их поддержку.

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К тому же, ее возмущал тот факт, что они не умеют держать язык за зубами.

Джордж Оруэлл

Автор «1984» и других работ имел специальный блокнот, куда вносил имена всех, кого подозревает в проявлении симпатии к коммунизму.

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Собрав достаточно «подозреваемых», свои «наброски» Оруэлл отослал британской разведке, призывая не доверять всем, кто упомянут в списке. Притом в последнем имелись даже друзья писателя.

Дэвид Фостер Уоллес

Многие знают его по работе «Бесконечная шутка», и о писательских навыках Уоллеса спорить не приходится. Однако лучшим парнем на Земле его не назовешь, поскольку он являлся настоящим сталкером. Больше остальных от его внимания пострадала некая Мэрри Карр. Влюбившись в девушку с первого взгляда, мужчина всячески пытался ее добиться, чему не мешало даже замужество объекта внимания и наличие у нее детей.

После отказов Уоллес решил не сдаваться, начав распространять слухи о том, что они встречаются. Затем писатель сделал тату с именем возлюбленной на груди, показав его ее мужу. Когда и это не сработало, американец начал вести себя агрессивно, оскорбляя Карр и даже разбив ей кулаком стекло. Непонятно, о чем думала девушка, но в итоге все же решила дать ему шанс.

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Вот только ухажер продолжал себя плохо с ней вести, а уйти она решилась лишь когда Уоллес едва не разбил об ее голову стол.

Джером Сэлинджер

Американца привлекали несовершеннолетние девочки, о чем заявляла избранница автора «Над пропастью во ржи» Джойс Мейнард. Когда пара начала встречаться, писателю было 53 года, а его избраннице — всего 18. Некая Джин Миллер утверждает, что крутила роман с Сэлинджером еще будучи 14-летней, и продлился он пять лет.

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В защиту автора стоит отметить, что они не имели интима, пока его дама сердца не достигла совершеннолетия, однако получив желанное, он ее сразу бросил.

Уильям Голдинг

Автор «Повелителя мух» в пожилом возрасте решил вести мемуары, и некоторые из них являлись достаточно откровенными. Так, он вспоминал случай, когда в 18-летнем возрасте ему сильно понравилась некая Дора. Девочке было всего 14, и однажды Голдинг заманил ее в поле, где попытался взять силой. Несчастной едва удалось сбежать, отбившись от «ухажера».

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Притом о таком опыте писатель говорил с восторгом, будучи уверенным, что его жертва и сама была не против близости, просто хотела «пожестче».

Норман Мейлер

Писатель из США в 1960-х выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка, организовав в честь этого вечеринку. Однако гостей оказалось несколько меньше, чем он ожидал, поэтому, будучи расстроенным, он перебрал со спиртным и начал провоцировать конфликт. Уставшая от этого жена Мейлера начала оскорблять мужа, и тогда он схватил со стола нож для бумаги, несколько раз ударив им супругу в область груди и спину.

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Притом в больницу писатель поспешил далеко не сразу, но наказания смог избежать, поскольку полиции несчастная сказала, что упала на стекло.