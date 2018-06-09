Гарик Харламов и Кристина Асмус празднуют деревянную свадьбу

Начало совместной жизни Кристины Асмус Гарика Харламова было омрачено неоконченными отношениями шоумена с предыдущей супругой. Пара долгое время не могла оформить отношения, а позже, когда брак был заключен, выяснилось, что юридически он не может быть признан. Как бы там ни было, Гарику и Кристине удалось преодолеть все сложности. И вот уже пять дет они живут душа в душу. Сегодня супруги отпраздновали очередную годовщину со дня свадьбы.

Кристина еще утром обратилась к супругу с посланием, в котором назвала их союз «братством». Гарик чуть позже выложил в микроблог признание в любви супруге.

"Кто бы что не говорил и не домысливал за нас, но факт налицо! У нас сегодня деревянная свадьба. 5 лет в супружестве, замужестве, браке, совместочке, коллаборации, семейности, содружестве, союзе, женитьбе, любви и обожании! «Деревянная свадьба»! Звучит конечно по идиотски, словно под венец идут Буратино и сборная России по футболу, но по факту очень прикольно. Спасибо любимая моя @asmuskristina за то, что все это время рядом, за супердочь и супержизнь! Люблю тебя и все, что с тобой связано! Едем дальше!))) Брависсимо и Виват!", — обратился к супруге Харламов и опубликовал совместный снимок.

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Супруг часто признается в любви Кристине на своей странице в микроблоге. Каждый раз он подчеркивает, что супруга не просто отличная спутница жизни, но и отличная мать. Напомним, пара воспитывает дочь Настю.