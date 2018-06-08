«Выкресты»: кого так называли на Руси

«Выкрест» сегодня воспринимается как устаревший термин. Так в дореволюционной России называли перешедших в православие из другой религии. Чаще всего так именовали крещеных евреев.

История выкрестов в России

Первые упоминания об обращении иудеев в христианство на Руси относятся еще к XI веку. Летописи свидетельствуют, что преподобный Феодосий Печерский проповедовал учение Иисуса Христа среди киевских евреев. Осенью 1648 года иерусалимский патриарх Паисий крестил несколько тысяч украинских евреев. Преподобный Паисий Величковский был правнуком еврейского купца Манди, перешедшего в православие в XVII веке. Особенно часто евреи стали переходить в христианство в XIX — начале XX столетия, когда религиозную принадлежность перестали четко соотносить с национальностью. В Российской империи вплоть до революции действовали ограничения на образование и другие права для иудеев. Еще в эпоху Николая I около 30 000 евреев перешли в христианство. При Николае II православными ежегодно становились около 1000 иудеев. По царскому указу от 26 августа 1827 года идишеязычных евреев, проживающих в пределах черты оседлости, стали призывать в армию и отдавать в школы кантонистов. Они проходили обряд крещения, получая православные имена по святцам, а также фамилии крестных родителей: например, Петр Иванов , Григорий Степанов. Однако после выхода в отставку некоторые из них вновь принимали иудейскую веру. В остальных случаях выкресты часто получали фамилии, образованные от названий животных и птиц — Галкин, Синичкин, Волков, Котин, Зайцев — тогда как в дореволюционной России люди простого звания чаще всего получали фамилии по имени отца. Крещеные евреи не хотели, чтобы их фамилия указывала на еврейское происхождение. Однако с 1850 года произвольная смена фамилий для выкрестов была запрещена. Они стали получать христианские имена — Павел, Михаил, Николай, но фамилии оставались «родовыми» — Абрамович, Рабинович, Зильберштейн и проч. Тем не менее, на выкрестов тоже накладывали определенные ограничения. Например, им нельзя было служить в жандармерии или на флоте, с конца XIX века их запрещено было рукополагать в священники. В 1910 году был введен запрет на офицерские звания для крещеных евреев, а в 1912 году он распространился также на их детей и внуков.

Какие известные люди были выкрестами?

Несмотря на ограничения, известно немало выкрестов, достигших высоких постов и званий, в том числе и духовных. Так, архимандрит Нафанаил (Кузнецкий), бывший кантонист, от рождения звался Ицка (Исаак) Бородин. Он активно проповедовал православие среди иудеев и обратил в эту веру около трех тысяч евреев. В православие перешел и дед знаменитого русского пианиста и композитора Антона Рубинштейна . Он не только крестился сам, но и убедил сделать это и других членов своей большой семьи. Уже в зрелом возрасте, получив докторскую степень, стал православным Даниил Хвольсон, преподававший еврейский язык и библейскую археологию в Петербургской духовной академии. Он проделал огромную работу по синодальному переводу ветхозаветных книг с древнееврейского. Известный историк Соломон Лурье крестился, будучи студентом Санкт-Петербургского университета. Принятие православия позволило Лурье остаться при университете в качестве «профессорского стипендиата». Крещеным евреем являлся депутат дореволюционной Государственной Думы II созыва от Харьковской губернии Моисей Деревянко, происходивший из крестьян-кантонистов. Креститься пришлось русскому скульптору Марку Антокольскому, иначе его не приняли бы в Академию художеств. Но при этом он продолжал соблюдать шаббат и еврейские праздники. В 10-летнем возрасте был крещен поэт Саша Черный (Александр Гликман).

Как иудеи переходили в православие?

Для перехода в православие в сознательном возрасте еврей должен был сначала изучить катехизис. При крещении он публично должен был объявить о своей вере в смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа ради избавления всего человечества от грехов, а также признать его своим личным спасителем. После крещения евреи должны были вести себя так же, как и православные: носить нательные кресты, молиться, осенять себя крестным знамением, посещать богослужения. Хоронили выкрестов также по православному обряду на христианских кладбищах. Поскольку иногда оказывалось, что переход в христианскую веру был лишь формальностью и совершался, например, из карьерных соображений, а на самом деле человек втайне продолжал исповедовать иудаизм, было принято 8-е правило VII Вселенского Собора, в котором говорилось о том, что еврей может быть признан православным только, если он примет православную веру от чистого сердца и торжественно отречется от иудейского вероисповедания, признав его ложным. Так что, помимо крещения, еврей должен был пройти еще специальный чин отречения от иудаизма.

Как относились к выкрестам иудеи и православные?

Сами иудеи называли таких людей «мешумади» («погубленные»). Понятие носило негативный оттенок, поскольку крещение еврея обычно сопровождалось его разрывом с иудейской общиной. Ведь крещеный еврей переставал соблюдать иудейские традиции, такие, как кашрут и шаббат. Бывали случаи, когда крещеный еврей порывал не только с общиной, но и с семьей. Так, известный еврейский историк Ш. Дубнов разорвал отношения со своей дочерью Ольгой, вышедшей замуж за социал-демократа М. Иванова и вынужденной креститься, чтобы можно было вступить в брак с русским. Судьба евреев, перешедших в православие, часто бывала нелегкой. Иудеи считали их религиозными отступниками и даже порой антисемитами, а православные русского происхождения также не признавали за «своих» из-за их еврейской национальности. Именно поэтому многие из них так охотно восприняли революционные идеи, проповедующие отказ от любой религии вообще.