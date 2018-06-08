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Каких женщин нельзя было трогать на Руси
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Каких женщин нельзя было трогать на Руси 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
У всех народов есть свои табу — религиозные или культовые. Существовали они и в старину на Руси. Так, были ситуации, при которых запрещалось прикасаться к женщинам. В каких же случаях это происходило?

Посторонние женщины

Для русской женщины прикосновение постороннего мужчины считалось позором. На это имели право только ее отец, муж, братья и другие близкие родственники. Она не имела права в одиночку даже общаться с чужим мужчиной, не то что давать ему к себе притронуться. Даже знакомство с будущим женихом чаще всего происходило под надзором родителей или опекунов девушки.
Но, конечно, этот запрет строго соблюдался только среди высшего сословия — бояр и дворян. А среди крестьян или ремесленников нравы были попроще.

Женщины в период менструации

Такие женщины считались «нечистыми». В «критические» дни женщинам запрещалось посещать церковь, ходить на кладбище, прикасаться к освященным предметам, а также выполнять некоторые виды домашних и полевых работ. Они не имели права печь праздничные пироги (особенно к Рождеству и Пасхе), квасить капусту, солить сало, варить щи.
Нежелательно было и вступать в тактильный контакт с менструирующей женщиной. Русская православная церковь прямо запрещала половые сношения во время месячных и считала это грехом. Тот, кто прикасался к женщине в этот период, сам становился «нечистым» и должен был проводить «очищение» с помощью молитв и покаяния.

Беременные женщины

Беременность на Руси также связывали с «нечистотой». Славяне верили, что беременная слишком близко соприкасается с потусторонним миром. У наших предков была даже поговорка: «С брюхом ходить — смерть носить!» В течение 40 дней перед родами (то есть на сносях) и 40 дней после родов женщина считалась нечистой по церковным канонам.
Для беременных существовало много запретов: например, они не могли становиться крестными матерями, свахами или подружками на свадьбах, а также участвовать в похоронных обрядах. Нежелательно было также готовить пищу на всю семью. И, разумеется, к беременным не рекомендовалось прикасаться. Церковь не одобряла даже сношений «брюхатой» женщины с собственным мужем.
Правда, некоторые этнографы полагают, что все эти запреты были призваны защитить саму женщину и ее будущего малыша, так как родовспоможение в те времена оставляло желать лучшего, был довольно высок риск преждевременных или патологических родов…

Больные женщины

Их сторонились сразу по нескольким причинам. Во-первых, от них можно было заразиться, если болезнь оказывалась инфекционной. Во-вторых, наши предки верили, что болезнь может магическим образом перейти на того, кто вступит с больной в тесный контакт. Поэтому болящих женщин старались не подпускать к готовке, они обычно пользовались отдельными вещами и посудой, так как болезнь могла перейти к другим через пищу или предметы (по крайней мере, так считалось).

Женщины с физическими недостатками

Принято было избегать и женщин, у которых имелся какой-нибудь серьезный дефект внешности — к примеру, если женщина была косой, одноглазой, хромоножкой, с некрасивым родимым пятном или крупной бородавкой, или просто очень уродливой. Таких женщин считали «отмеченными дьяволом» и верили даже, что через прикосновение они могут передать свое уродство другим людям, например, детям.

Ведьмы и колдуньи

Услугами женщин, которых считали ведьмами или колдуньями, на Руси часто пользовались. Но вот прикасаться к ним без крайней нужды избегали. Ведь нередко тактильный контакт требовался для наведения порчи или других «черномагических» действий. Во всяком случае, наши предки в это верили.
Самым опасным считалось прикосновение к умирающей колдунье. Дело в том, что она должна была кому-то передать свою колдовскую силу, а душа получившего колдовской дар попадала во власть дьявола. Поэтому к таким женщинам опасались даже приближаться. Достаточно было подать умирающей ведьме стакан воды, чтобы случилось непоправимое.

Проститутки

Считалось, что общение с женщиной легкого поведения и тем паче прикосновение к ней навлекает позор. Даже когда проституция была официально разрешена в России, эта профессия продолжала сурово порицаться обществом.
Например, проститутку могли не пустить в приличную гостиницу или заведение общественного питания. Но какая-либо мистика тут уже ни при чем: так поступали только из брезгливости. Особенно позорным было вступать в контакт с проститутками для молодых незамужних девушек.
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