«Это был настоящий ад»: Олег Савченко поднял флаг Волгоградской области над ледяной Аляской

Бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко вместе с действующим депутатом Александром Сидякиным поднялся на седьмуя по высоте вершину мира. На днях он поднялся на гору Денали на ледяной Аляске и водрузил на ней флаг Волгоградской области. Своё восхождение он назвал «адским» и пообещал, что теперь навсегда завяжет с горами. Почему покоритель Эвереста, Калиманджаро и Мак-Кинли больше не пойдёт в горы, а будет бегать марафоны, и что же произошло на вершине американской горы Олег Савченко откровенно рассказал V1.ru

— Это был настоящий ад. Прежде всего, потому что на Денали запредельно низкие температуры. Нечеловеческий холод. И сильнейший ветер, — рассказал V1.ru Олег Савченко, — Идешь, а местами между возвышенностями ветер с Северного Ледовитого океана, упираясь в горы, ищет себе выход и буквально сдувает с ног. В 12:00 температура воздуха составляет минус 20 градусов. Как только солнце прячется за вершину горы, холодает на десятки градусов. У тебя минуты, чтобы разбить палатку, залезть в нее и спрятаться в спальном мешке.

Жуткий холод, ледяной ветер и бездонные расщелины не раз толкали пойти обратно

Остановившись на пару мгновений, чтобы сделать фото, Олег Савченко в этот раз успел обморозить себе два пальца на правой руке.

— Как бы ты ни заряжал телефон, на страшном холоде он садится буквально за две минуты. Я остановился, чтобы сделать пару снимков и для этого снял рукавицу. Всего пара кадров — и я отморозил себе два пальца. К счастью, не настолько сильно, чтобы вернуться домой совсем без них. Сейчас лечусь. Местные врачи говорят, что со временем рука восстановится.

Второе, за что покорение горы Денали можно назвать адским, — это коварство и непредсказуемость вершины. Под снегом и льдом, которые укрывают горы, в любом месте может оказаться бездонная расщелина.

— У рейнджеров, которые провожают альпинистов на гору, есть набор требований. Одно из них — туристы должны иметь с собой GPS-навигаторы. Без них из лагеря просто не выпустят. Дело в том, что лед на Денали из-за того, что там встречаются северное и южное течения, постоянно «гуляет». Рейнджеры проверяют маршруты и корректируют их с учетом движения льдов, но это не гарантия безопасности. Ледники живут своей жизнью, и всего за пару недель они могут серьезно изменить свое положение. Если ты заблудился в облаках, а мы шли именно в облаках и над ними, и отклонился в сторону от маршрута на 15-20 метров, ты можешь погибнуть, упав в бездонную пропасть. Так случилось на моих глазах с одним поляком.

Если ты заблудился в облаках, ты можешь погибнуть. Приняв снежную «ступеньку» за ледяную, альпинист из Польши сделал неверный шаг и упал в пропасть. К счастью, этот случай закончился благополучно.

— Мы шли на расстоянии, и вдруг я увидел, как мимо меня пролетает страховочная веревка, а расщелине кто-то истошно кричит и просит на английском языке о помощи. Доли секунд потребовались мне, чтобы понять, что происходит страшное. Я подхватил эту веревку и держал на ней поляка несколько минут, пока не подоспели его товарищи. Потом они еще минут десять поднимали своего друга наверх по этой веревке. Поляк выбрался, и на своем языке отблагодарил меня. Все мы пошли дальше. Мы шли наверх, поляки уже спускались.

К слову о товарищах и страховке. На ледяную вершину Аляски Олег Савченко поднимался в компании двух человек.

— Сначала мы приняли решение идти вдвоем с моим товарищем Александром Сидякиным. Но понимали, что я вешу намного больше него, выше ростом, а значит, мы не совпадаем по весу и не можем верно страховать друг друга. Тот, кто идет впереди, и тот, кто страхует, обязательно должны быть примерно в одной весовой категории. Это правило всех альпинистов. Если один срывается вниз, второй должен успеть достать ледоруб, воткнуть его, упасть на землю и удержать на страховке товарища. Если вес первого больше, то больше и вероятность того, что в пропасть уйдут оба. И когда мы готовились к восхождению, с нами связался молодой парень из Санкт-Петербурга. В отличие от нас, он профессиональный технический альпинист. Его имя Иван Дождёв и подняться на эту гору было его мечтой. В итоге пошли втроем. Это было разумное решение.

Восхождение на самую холодную гору — это постоянная борьба противоречий, говорит Олег Савченко.

— Нам постоянно не хватало воды. На большой высоте горелки горят слишком слабо, чтобы быстро растопить снег. Нужно полтора часа примерно для этого. Пить очень хотелось, но одновременно совсем не хотелось терять время, когда каждая минута дорога. Приходилось жертвовать здоровьем, выбирая между «взять гору» и «поберечь себя».

Если надо ударить, чтобы привести в чувства, ты, не раздумывая, бьешь.

Ледяной ветер, узкая тропа, по сторонам от которой бездонные расщелины, жуткий холод выматывают даже самых сильных духом альпинистов.

— Было несколько моментов, когда я или мой спутник говорили страшные фразы типа «Оставьте меня» или «Я вас догоню». Там, наверху, это значит «спасайтесь, а я останусь». В такие моменты настигает чувство, что из тебя вытащили батарейки, и никакие уговоры не помогают. Приходится прибегать к жестким мерам, чтобы привести человека в чувства и заставить двигаться дальше. Мы не жеманничали друг с другом. Если надо ударить, ты, не раздумвая, бьешь. Говорили другу самые плохие и обидные слова. В какой-то момент я сказал товарищу: «Если ты останешься, ты помрешь».

Не раз хотелось лечь на снег и закрыть глаза. Но я представлял себе своего маленького сына, который не может остаться без меня и моей поддержки. Это давало сил идти дальше. Прошел 10 минут, пройдешь потом еще три.

Во время этого восхождения, и шести предыдущих, говорит Олег Савченко, не раз он думал, что можно отказаться от безумной затеи, развернуться и пойти в обратном направлении.

— На каждой из семи вершин я ненавидел себя за свои решения. Но я сам принимал их, давал обещания, и поэтому двигался дальше. В этот раз, на Аляске, я понял, что слишком преступно отношусь к своей жизни и своему здоровью. Принимая решение идти в горы, люди искусственно погружают самих себя в критические условия. Карабкаясь на вершину, ты вырабатываешь тот святой запас, который, может быть, предопределен тебе для другой жизни. Поэтому когда меня спрашивают, стоит ли ходить в такие места, как Данели, я однозначно отвечаю — нет. Это неправильно, когда ты сам у себя забираешь часть жизни, которую дала мама, и обманываешь природу.

На каждой из семи вершин я ненавидел себя за свои решения. Врут те, кто говорит об эйфории на пике горы. Восторг — это только мгновение. Потом приходит мысль «как выжить на обратном пути».

Кстати, врут те, кто говорит, что поднявшись на вершину самой высокой или самой холодной горы, они испытывают эйфорию. Это не так. Ты приходишь на вершину с чувством невероятной усталости и обреченности. Восторг — это мгновение, после которого приходит мысль «как выжить на обратном пути». Спускаться всегда страшнее, чем подниматься.

На вопрос, что заставляет человека, который с детства боится высоты, идти в горы, Олег Савченко отвечает просто: «обещания».

— Я с детства панически боялся высоты. Будучи ребенком, я боялся даже выйти на балкон четвертого этажа. И сейчас боюсь высоты и не стыжусь в этом признаться. У каждого человека есть свои страхи. Только их надо знать и разбираться с ними. Можно, конечно, избегать их, но куда лучше пойти на риск и понять, что все не так ужасно, как рисует твое воображение. Не зря же говорят, что дорогу осилит идущий. Надо все время идти и не останавливаться.

— Не скажу, что не могу жить без гор. Определенно я не отношусь к тем, кто воспевает горы в стихах и песнях. И я не преследовал цели кого-то удивить. Но после этого восхождения я стал уважать себя. Обещал, что подниму флаг Волгоградской области на семь вершин мира, и я это сделал. Я доказал своему сыну и, возможно, кому-нибудь еще мальчишке из Камышина, Волгограда, не важно, что даже если ты из простой семьи, ты сможешь добиться всего, чего пожелаешь. Лично я начал ходить в горы только в 50 лет. И с этой поры моя жизнь наполнилась новым смыслом.

Для меня действительно очень важно, что флаг Волгоградской области теперь находится на семи вершинах мира. На каждом из этих флагов я оставляю простую короткую надпись «С победой!». Для Волгограда и области эта фраза значит очень много.

На Аляске флаг Волгоградской области, побывавший на вершине самой холодной горы, передали местным рейнджерам. Из рук Олега Савченко его принял руководитель национального парка Аляски.

— Я объяснил ему, что это флаг земли, где произошла одна из самых кровопролитных битв в истории. Это флаг — символ мужества и России. И он принял его с большим трепетом и поместил на видное место.

Я тебя уважаю. Но ты встань с дивана, отложи свой телефон и бутылку пива и попробуй что-нибудь сделать. Тогда я стану уважать тебя еще больше».

Собираясь домой, покоритель снежной вершины благодарит всех тех, кто искренне переживал за него и следил за новостями в социальных сетях.

— Всем большое спасибо за поддержку. Я читаю все комментарии. Очень много звучало добрых слов. Были, конечно, и другие комментарии. Люди говорили «зачем тебе это надо», «сидел бы дома» и многое другое в этом духе. На такие вещи я обычно отвечаю: «Друг, я тебя уважаю. Но ты встань с дивана, отложи свой телефон и бутылку пива и попробуй что-нибудь сделать. Тогда я стану уважать тебя еще больше».

В ноябре Олег Савченко собирается принять участие в Афинском марафоне. Говорит, что свое имя он уже внес в список участников. Есть идея пересечь пустыню, но с горами, он завязал навсегда.