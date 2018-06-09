Муж оставил ее ради более молодой женщины много лет назад. Но она никогда не ожидала прочитать это столько лет спустя!

Всем моим друзьям и всем тем, кого я знаю — я хочу сделать признание.

Моя жена и я развелись три года назад, и мы не видели друг друга все это время. Правда, я оставил ее ради более молодой и красивой 23-летней девушки по имени Роза. Но, по какой-то причине, я никогда не удалял номер жены из моего списка экстренных контактов в ближайших больницах.

И вот когда я попал в аварию, то меня ввели в медикаментозную кому. Когда я, наконец, проснулся, Розы не было рядом, но ОНА была. Она была единственным человеком в палате. Она сидела в больничном кресле, смотрела, и казалось, что она ни капельки не изменилась. Только глубокое беспокойство читалось на ее лице. Она повернула случайно голову, и заметила, что я медленно прихожу в себя, и ее лицо засветилось, и она улыбнулась мне. «Это так похоже на тебя, что нечто подобное произошло с тобой», — сказала она. «Но я здесь, так что я думаю, я принесу нам что-нибудь поесть. Чего ты хочешь?» Я хотел бы повернуть время вспять. Мне жаль, что я изменял ей все эти годы… Прости, Мэг…