Девятилетняя девочка ждала свою мачеху и была очень напугана, когда к ней подошел мужчина. Но тогда произошло это!

Когда мне было 9 лет, я попросила мою мачеху отвезти меня в библиотеку. Она не самая лучшая мачеха на свете, поэтому высадив меня, сказала, что вернется через час, и даже не дождавшись, когда я зайду вовнутрь, уехала.

Я подхожу к двери, пытаюсь открыть ее, и понимаю, что библиотека закрыта. Я не знаю, что мне делать, и в итоге просто стою перед дверью и нервничаю все больше и больше. Вокруг никого нет, и я чувствую себя очень одинокой и брошенной. Примерно через 25 минут, после того как я просто стояла там, смотря на проезжающие машины, надеясь увидеть мою мачеху, этот парень поднимается по обочине дороги. У меня было плохое зрение, и я была без очков, так что я видела просто размытый силуэт человека.

Находясь на расстоянии около 15-20 метров от меня, он кричит: «Эй, ты в порядке?» Я просто киваю, слишком боясь его, затем он спрашивает: «За тобой кто-нибудь придет?» Я просто киваю головой и продолжаю молчать. Он кричит: «Я подожду с тобой». Я ничего не ответила, просто продолжая труситься. А он просто стоял там, в 20 метрах от меня, в течение следующих 30 минут, ожидая, пока моя мачеха вернется и заберет меня.

Я все еще думаю об этом, это означало для меня так много. Но в то время, когда моя мачеха подъехала, я просто побежала к машине и бросила на него быстрый взгляд, а ведь он заслуживал гораздо больше.