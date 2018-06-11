Великолепный тиран

«Лента.ру» продолжает цикл познавательных статей о жизни диктаторов и их семей. На прошлой неделе мы рассказывали о дочери узбекского диктатора Ислама Каримова — Гульнаре. Дипломат, модельер, дизайнер, певица, светская львица, владелица роскошной недвижимости в разных странах мира, она была вхожа в британскую королевскую семью и дружила с главами некоторых государств. На этот раз речь пойдет о султане Османской империи Сулеймане Великолепном, которого в Турции знают под именем Сулейман Кануни (Законодатель).

Этот правитель был крайне противоречивой натурой. Он написал более двух тысяч стихов, в которых воспевал «любовь в розовых садах», и приказал убить своего первого сына, считавшегося престолонаследником. Он успешно управлял империей, сделав ее самой могучей в мире, одновременно разрушая ее экономику бесчисленными войнами.

Будучи халифом и установив свою власть в Мекке и Медине , он «представлял себя тенью Аллаха на Земле», при этом на протяжении долгих лет состоял в любовных отношениях со славянской наложницей Роксоланой, демонстрируя современникам удивительный пример моногамной любви.

Жизнь во дворце

Султан Сулейман с самого детства купался в роскоши. Он одевался шикарнее всех, обожал украшения и драгоценные камни. Обычно руки падишаха украшали несколько роскошных перстней с огромными рубинами и изумрудами. Большинство из них он сделал сам: Сулейман с ранних лет любил ювелирное дело. Помимо этого будущий султан хорошо разбирался в музыке, занимался каллиграфией, керамикой, изготовлением обуви, знал арабский и фарси.

Его большая семья и сотни его наложниц жили во дворце Топкапы, который расположен на холме в самом сердце Стамбула и со всех сторон омывается водами Босфора и Мраморного моря. Надежно окольцованный высокой крепостной стеной с башнями, этот дворец многие столетия был официальной резиденцией османских султанов.

Это был почти отдельный город на территории Стамбула. Его общая площадь превышает 700 тысяч квадратных километров, а длина — пять километров, что в два раза больше площади Ватикана и всего в два раза меньше площади Монако. К слову, в 1920-е годы этот красивейший комплекс зданий по приказу первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка был превращен в музей и распахнул свои ворота для многочисленных туристов.

А во времена правления султана Сулеймана Великолепного в Топкапы жили и работали почти 50 тысяч человек. Там было все необходимое для жизни падишаха: гарем, бассейн, лечебница, две мечети, четыре огромные кухни, восемь хаммамов — турецких бань, а еще павильон, где делали обрезание, гардеробная и даже собственный зоопарк. Над всеми дверьми были сделаны позолоченные надписи арабской вязью, стены украшены мозаиками из изникской плитки, потолки покрыты красивой росписью. Во всем дворце не найти двух похожих комнат.

В Топкапы четыре двора, которые разделены монументальными воротами. В одной части дворца султан проводил совещания со своими чиновниками — там исполнялись функции современного парламента. Тщательнее всего от посторонних глаз охранялся гарем, где жили наложницы Сулеймана.

В гареме султана было около 400 комнат, 46 туалетов, несколько бань, 6 кладовок для съестных припасов, прачечная, бассейн и больница. В каждой комнате был камин. Жизнь в гареме подчинялась строгим правилам внутреннего распорядка. Так, после утренней молитвы девушки отправлялись в хаммам, после завтрака начинались уроки по этикету, шитью, религии, музыке.

Султан мог выбрать любую из наложниц, поэтому каждая была обучена пению и танцам, чтению и письму, умела играть на музыкальных инструментах. Чтобы очаровать Сулеймана, его наложницы пускали в ход разные умения и навыки. С особой тщательностью они ухаживали за своими волосами, изысканно переплетая длинные густые пряди сверкающими нитями драгоценностей.

В залах и внутренних двориках гарема много фонтанов. Ходит легенда, что для того, чтобы понравиться султану, голос пришедшей к нему на любовное свидание наложницы должен был звучать тише журчащих струек. Если наложнице удавалось забеременеть от султана, она переходила в статус фаворитки и получала многие привилегии. Например, ей давали отдельную спальню, прислугу, улучшенное питание.

Помимо наложниц в гареме жили и дети султана, в том числе наследник, а также самая почитаемая женщина Османской империи — валиде-султан, мать главы государства по имени Хафза. Ей принадлежало несколько десятков комнат. Она руководила гаремом и активно вмешивалась в государственные дела, пользовалась большим уважением и влиянием не только во дворце, но и за его пределами. Она получала доход с султанских земель в разных частях империи, у нее были летние и зимние поместья, представители османской знати и иностранных государств дарили ей роскошные подарки. Хафза считалась вторым человеком в империи после своего сына.

«Покои валиде — комнаты с высокими потолками с видом на Босфор, замечательные потолки с фресковыми росписями несравненной свежести и изящества», — приводится описание одной из комнат матери султана. По утрам валиде-султан принимала сына, который рассказывал ей обо всех государственных делах.

Выглядеть как султан

Сулейман придавал большое значение своему внешнему виду. Со времен правления этого султана одеждой османских монархов ведали те, кто охранял личные покои падишаха. Уход за кафтанами из дорогостоящих тканей требовал особого тщания, в определенные дни их выносили проветривать.

Благодаря любви монарху к дорогой одежде в Османской империи активно развивалось ткацкое дело. В специальных дворцовых мастерских художники по ткани изготавливали шторы и обивку для мебели, наряды для обитателей дворца. Шелковые ткани находились под контролем государства, причем внимание уделялось как числу нитей в основе ткани, так и выбору красителей. Яркие цвета, замысловатые узоры, ослепительная парча, нежный бархат, струящийся шелк — все это было расшито золотыми и серебряными нитями, украшено драгоценными камнями.

Перстни Сулеймана, оружие, которое он носил, и его трон были инкрустированы бриллиантами, рубинами, жемчугом, изумрудами. Султана окружали гребни, сабли, мечи и щиты, кальяны и чаши из золота, поражавшие своим изяществом и богатым декором. Из золота была сделана и колыбель, в которой спали новорожденные дети султана.

Противоречивый монарх

Султан Сулейман вошел в историю как великий полководец и законодатель. Во время его правления Османская империя достигла небывалой славы и мощи, вызывая страх и трепет во всем мире. Отважный воин и искусный политик, Сулейман расширил границы своей империи, за что европейцы прозвали его Великолепным. Всесторонне образованный, увлекающийся искусством и владеющий несколькими языками, он много внимания уделял развитию образования и культуры, покровительствовал ученым, писателям, художникам и архитекторам, довольно толерантно относился к другим вероисповеданиям.

При этом падишах был противоречивой, неординарной и непредсказуемой личностью. Ни родственные связи, ни былые заслуги не могли спасти людей, которых монарх заподозрил неверности. К изменникам он проявлял особую жестокость. Он боролся со взяточничеством и сурово наказывал чиновников за злоупотребления.

Безжалостный к врагам, он оплакивал молодого короля Венгрии, погибшего в сражении с его же войсками. Он был вне себя от горя, когда умер его маленький сын, однако спустя годы по его же приказу был убит другой его сын.

Султан Сулейман был великим правителем, при нем империя достигла своего расцвета, а после его смерти Османская империя постепенно стала катиться к своему упадку.