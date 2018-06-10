Тест: мы угадаем, кто твой любимый писатель

Кто-то ни под каким видом не может читать ужасы, а кого-то мутит от слишком сладких историй. Писатель какого жанра ближе всего твоему миру, чьи мысли, изложенные на бумаге, кажутся наиболее красивыми?

В мире бесчисленное количество написанных историй, абсолютно разных жанров, и в каждой свой особый мир, созданный автором. Представь, что и ты задумала написать книгу, но пока не можешь нащупать источник вдохновения. Может показаться странным, но на самом деле тебе это только кажется. Твое подсознание в курсе всего, что вызывает в тебе восторг и радость. Убедиться в этом поможет наш новый тест. Ответь на 8 простых вопросов и узнай, творчество какого писателя способно по-настоящему вдохновить тебя.

Ниже мы публикуем ролик из фильма «За пропостью во ржи», рассказывающий историю одного из самых загадочных американских писателей века. Джером Дэвид Сэлинджер известен не только своими произведениями, но и замкнутым образом жизни…

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK

**Видео*: Сцена из к/ф «За пропостью во ржи»