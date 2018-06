София Бутелла о съемках в фильме «451 градус по Фаренгейту» и многом другом в эксклюзивном интервью

В мае этого года в России состоялась премьера фильма Рамина Бахрани «451 градус по Фаренгейту». Ключевую роль в экранизации одноименного романа Рэя Брэдбери исполнила танцовщица и актриса алжирского происхождения София Бутелла . Её персонаж Кларисса помогает Гаю Монтэгу, сержанту пожарной службы (в мире антиутопии пожарники занимаются сжиганием книг — они вне закона), кардинально поменять своё отношение к литературе и миру.

София Бутелла родилась в столице Алжира в семье известного джазового композитора и хореографа Сафи Бутелла и художника-архитектора. Еще в детском возрасте София проявляла интерес к искусству, в том числе и к танцам. Танцы стали её профессией, когда она (в десять лет) переехала с семьей во Францию: будущая актриса начала работать как артистка подтанцовки, путешествуя по всему миру и выступая на одной сцене с такими знаменитостями, как Мадонна . Одним из последних её «прорывов» в качестве танцовщицы стало выступление на Суперкубке.

К актерской карьере Бутелла готовилась основательно: два года она посещала актерские курсы в Париже. Первая её «проходная» роль в фильме «Супер Ди Джей» (2002) не принесла успеха, но она не остановилась. Только через десять лет Софии предложили главную роль — в успешной франшизе «Уличные танцы». На сегодняшний момент у Бутеллы уже достаточно длинный послужной список: она также снялась в «Мумии» с Томом Крузом , в фильме Джастина Лина «Стартрек: Бесконечность» и еще десятках картин.

София Бутелла, кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Ты сейчас живешь в Париже?

Нет, я живу в Лос-Анджелесе. Прошло уже двенадцать лет и шесть месяцев, как я здесь. Представляете, двенадцать лет!

Тебе нравится Лос-Анджелес?

Когда я бываю дома, то да!

Но ты часто гастролируешь. Тебе сложно быть далеко от дома?

Нет, ведь у меня кочевая семья: мои родственники постоянно путешествовали. Я думаю, что это у меня в крови. Когда я была маленькая, мой отец сказал: «Иди туда, куда тебе нужно — ты не принадлежишь ни мне, ни маме». Это лучшее, что я когда-либо слышала. Его слова вселили в меня смелость. Я встречаю так много людей, которые скучают по дому сразу же, как выходят из зоны комфорта. Это, конечно, славно, но у меня (благодаря словам папы) другие ощущения.

Ты скучаешь по своей семье?

Очень сильно. Мы с родителями близки и я благодарю их за то, что они дали мне такой совет. Это подарок, разве нет? Единственный недостаток моих разъездов заключается в том, что я не могу ответить на вопрос «Где твой дом?» Я просто не знаю.

Я считаю себя гражданином мира и принадлежу ему.

Я из Алжира и горжусь своим происхождением. Я горжусь местом, где я выросла — Францией, — но мне кажется, что я родом из каждой страны. Если меня спросят, где же я хочу жить, то я отвечу, что в Лос-Анджелесе, а может, и нет. Нью-Йорк? Возможно, когда-нибудь. Лондон — почему бы и нет? Но я не думаю, что хочу возвращаться в Париж или Алжир. Я считаю, что мне нужно продолжить ездить в те места, в которых я ещё не была.

Ты читала книгу Рэя Брэдбери до съемок?

Нет, я, к сожалению и к своему удивлению, не читала. Вчера я разговаривала с женщиной, которая выросла во Франции, и она сказала, что эта книга была в её школьной программе. Мне не задавали её читать во французской школе, и я никогда не слышала о ней во время учёбы. Когда мне дали сценарий, я подумала: «Ого, что это? Это написано по книге?». Я прочитала книгу до проб. Мне показалось, что это захватывающе и удивительно — как книга опередила своё время. Невероятно! Если кто-то, как и я, раньше не знал об этой книге, вам стоит её прочитать. Каждый должен знать об этой книге.

Адаптировать книгу в сценарий для кино — всегда сложный процесс. Как ты думаешь, режиссер Рамин Бахрани смог сделать сюжет актуальным для сегодняшней аудитории?

Я думаю, что он отлично справился с задачей. Он адаптировал книгу не только под кино, но и под настоящее время и людей. Время, в которые мы живем, довольно пугающие, фильм снят своевременно. Мне кажется, что картина поможет о многом задуматься.

Какие проблемы, поднимающиеся в картине, подходят для нашего времени?

Поддельные новости, социальные сети, эмодзи… Сейчас многие мои друзья не пишут сообщения, а отправляют эмодзи, изображающие их эмоции. «Так быстрее», — говорят они мне. Люди выбирают то, что быстрее.

Сейчас всё происходит слишком быстро.

Поэтому люди не открывают книги, ведь в этот момент кажется, что можно пропустить что-то важное. Но то, что вы боитесь пропустить, не наполнит вашу жизнь чем-то хорошим. У всех есть страх что-то упустить. Я считаю, что это ужасно. Этот темп ограничивает людей. Эмодзи — это быстро. Фастфуд — прекрасно!

Фильм заставляет задуматься, в каком ключе современные масс-медиа рассказывают о новостях. Можно даже сказать, что СМИ сравниваются с огнём, а знаменитости — с «пожарниками», уничтожающими книги.

Что ты имеешь в виду?

Я думаю, что масс-медиа отвлекают внимание от того, что важно и во что я верю. СМИ созданы для этой цели. Идеализировать что-то — это теперь увлечение для людей. Почему так происходит? Я думаю, что люди недостаточно уверенны в себе, поэтому они полагаются на то, что видят.

Если раньше люди восхищались философами и поэтами, то теперь — звёздами и реалити-шоу, — то есть людьми, которые показывают свою жизнь.

Люди зависимы от этого. Это захватывает.

Ты смотришь подобные программы?

Да! Я смотрю с целью исследования персонажей — мне это очень интересно, но я не зависима от этого. Я злюсь, когда люди позволяют, чтобы реалити-шоу или звёзды влияли на их жизнь. Но я не пытаюсь навязать людям своё мнение. Я просто считаю, что когда люди не доверяют себе, они и не заинтересованы в чтении книг и в каком-то развитии.

София Бутелла и Майкл Шеннон , кадр из фильма

Ты сама читаешь книги?

Сценарии — вот что я читаю каждый день. Иногда я читаю сценарий и, поверьте мне, мечтаю, чтобы вместо него была книга (смеется). У меня был отпуск впервые за пять лет и я думала, что прочитаю книгу, но вместо этого я читала сценарий. Я просто не могу перестать работать.

Но я недавно купила «Поезд М» Патти Смит , потому что мне понравилась её книга «Просто дети». Меня теперь часто спрашивают, какую бы книгу я спасла. Раньше я выбирала одну, потом две, а теперь три (смеется).

Как они называются?

«Маленький принц» [ Антуана де Сент-Экзюпери ] и «Записки из подполья» Достоевского — эту книгу дал мне Рамин, я её очень полюбила. Он замечательный писатель, который пишет честно и увлекательно. В этот список сейчас входит и «Просто дети».

Можешь рассказать о своем персонаже?

Я играю Клариссу Маклеллан — персонажа, который пытается выжить в тоталитарном мире. Она происходит из людей, которые любят книги. Она восстала против того, что происходит, будучи еще подростком. Она росла в эгоистичном мире и хотела быть счастливой. Она не является идеальной женщиной, которая принимает правильные решения, но ее взгляды на жизнь меняются очень быстро. Я бы описала ее так — выжившая.

Она сыграла ключевую роль в решении персонажа Майкла Б. Джордана присоединиться к мятежникам, которые пытаются спасти книги…

Они оба разделяют этот «грех» — они оба ответственны за женщину, которая умирает, защищая свои книги. Здесь как раз и происходит изменение в сознании.

У нас не так много времени для того, чтобы понять, как она [Кларисса Маклеллан] жила раньше. Там есть сцена в клубе с Майклом Шенноном. В конце этой сцены я [персонаж] меняю свой внешний вид и взгляд на жизнь.

Почему этот момент важен для тебя?

Именно эта сцена дала мне понять, какой она была раньше. Я считаю, что в начале фильма она очень эгоистична и довольно жестка — «Дай мне это! Дай мне то!» — но потом она становится собой. Мне кажется, что она интроверт, довольно стеснительный человек. Она отличается от игривой и свободной героини книги. В книге она как солнца свет, на ней белое платье, ей семнадцать. Наша адаптация сильно отличается и мне это нравится.

Какого это было — работать над фильмом?

Мне понравилось. Я понимала контраст между тем, над чем я работала и миром, в котором я живу. Я пыталась воссоздать прошлое моего персонажа: я представляла семью, в которой она выросла, этот мир и восстание против него.

Какая была атмосфера на съемках с Рамином?

Он очень чуткий режиссер, принимает во внимание любое твое предложение. Он дико умный и мне нравится, что к любому делу Рамин подходит внимательно (и не только к развлекательным фильмам).

Я снималась во многих исключительно развлекательных фильмах, поэтому мне было очень приятно стать частью чего-то, что имеет значение для сердца и мира, в котором мы живем.

Съемочная площадка и среда, в которой мы работали, были очень приятными. Я могла позвонить Рамину в любое время суток и обсуждать с ним своего персонажа столько времени, сколько понадобится. У меня было много вопросов, и он был не против.

Рамин писал заметки к сценам и мы могли предлагать свои идеи. Это была творческая и совместная работа. Работать с Майклом Б. Джорданом также было в удовольствие, да и со всеми другими тоже.

Фотография: Legion-Media София Бутелла и Майкл Б. Джордан в Каннах

Почему тебе так сильно понравилось работать с Майклом Б. Джорданом?

Я без сомнения хотела бы еще с ним поработать. Он лучший. Он очень милый и вежливый — такой, знаете, джентльмен. Я обожаю его.

А что насчет Майкла Шеннона? Как тебе было работать с ним?

Знаете, я была его поклонницей. В юности я очень любила его работы, например, фильм «Дорога перемен». Эта картина всегда была для меня примером. Я говорила своим агентам, что не хочу играть главную роль, потому что это ничего не значит: «Посмотрите на Майкла Шеннона в „Дороге перемен“». Если мне предложат исполнить такого же «сложного» персонажа, но только в одной короткой сцене картины, я буду счастлива согласиться на эту роль. Я не претендую на то, что у меня такой же талант, как у него, я просто восхищаюсь. И он такой забавный, добрый и милый.

Мы узнали друг друга ближе во время промо: мы снимались в паре, а в фильме у нас не так много совместных сцен. Вчера мы разговаривали с ним о спектаклях, потому что он провел много времени, работая в театре. Я говорила ему, что я бы хотела попробовать сыграть в спектакле когда-нибудь.

Это одна из твоих целей?

Да, я бы этого очень хотела. Мой учитель по актерскому мастерству давал мне спектакли для отработки, включая Ибсена, Чехова, Юджина О’Нила, Теннесси Уильямса.

Была ли ты поражена тем, насколько для Рамина это была важная работа, несмотря на то, что довольно бюджетная?

Да, эта работа по-прежнему является важной для него! Я помню момент, когда мы впервые все приехали на съемочную площадку. Там были эти вагончики и трейлеры — тогда Рамин сказал: «Я не могу на это смотреть». Я спросила, почему, и он ответил, что просто никогда не сталкивался с таким бюджетом (смеется).

У меня были съемки в картинах с ещё меньшим бюджетом — вот только что завершились съемки над фильмом Гаспара Ноэ , который я еще не видела. Я просто хочу работать с артистами и визионерами. Я открыта для разных проектов, мне нравятся перемены. При этом мне интересны мнения и видения мира таких людей, как Рамин и Гаспар.

Как ты уже сказала, ты работала с Гаспаром Ноэ над фильмом «Экстаз», который показывали в Каннах. Ты сыграла танцовщицу?

Да. Гаспар талантливый человек. Даже если тебе не нравится его работа, ты не можешь отрицать этого — он делает так, что ты всегда что-то ощущаешь, ненависть или любовь к его работе — и это все, что мне нужно. Для меня нет ничего, что может испортить искусство. Мне кажется, что это нормально — говорить «мне не нравится фильм», но нельзя сказать, что «это возмутительно, это ненормально» — на такие фразы всегда хочется ответить: «Почему? Это же искусство». Особенно, когда ты узнаешь человека — а он такой добрый, все обожают его — и это не всё, почему люди идут за ним.

Он всегда искренне говорит: «Если ты не хочешь этого делать, то ничего страшного». Он ни разу не поднял голос на кого-то и был очень добрым и заботливым. Когда мы просматривали сцены после съемки, он всегда начинал говорить что-то вроде этого: «Подходи, садись. Ты как себя чувствуешь? Хочешь пить? Пиджак? Тебе не холодно?» (смеется). Мне нравилось это.

Можно ли сказать, что разнообразие в работе — это твоя цель?

Да, я действительно счастлива.

Я всё еще ищу себя и пробую разные вещи — думаю, что это не прекратится никогда.

Я учусь и изучаю. Я все еще изучаю эту сферу — а в ней так много всего, чего я еще не знаю.

Ты до сих пор танцуешь?

Ну, я танцевала в фильме Гаспара, но как раньше — больше нет. Я танцевала на благотворительном мероприятии Шона Пенна в январе в Лос-Анджелесе. Он разыгрывал на аукционе платье Мадонны, в котором она выступала в рамках ярмарки современного искусства Art Basel год назад. Он любезно попросил её повторить выступление. Они подумали, что было бы хорошо позвать меня станцевать, и я не смогла отказать, потому что это благотворительное мероприятие и они оба — такие добрые и милые.

Раньше ты постоянно танцевала с Мадонной, правильно?

Да, в течение девяти лет. Она меня многому научила. Она потрясающая женщина. Она много трудится и сильно увлечена работой.

Танцуешь ли ты для себя?

Да, когда я хожу в клубы и напиваюсь (смеется). Нет, я шучу. Мне бы очень хотелось возобновить занятия. Я перестала танцевать не потому, что я хотела оградить себя от этого, это произошло вполне естественно. Я не могу дождаться, когда снова приду в балетный класс, также я жду с нетерпением занятия по контемпорари. Я буду счастлива вернуться в танцы, когда буду к этому готова.