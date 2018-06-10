Почему спился автор картины «Грачи прилетели»

Картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели» наверняка знакома практически каждому. Хотя кроме нее художник написал еще множество талантливых полотен. Однако, несмотря на явную одаренность, под конец жизни Саврасов спился до такой степени, что просил милостыню у крыльца художественного училища, где он когда-то сам преподавал.

Против воли отца

Будущий художник появился на свет в 1830 году в Москве. Отец Алексея Кондратий Соврасов (до 1850-х годов эта фамилия писалась через «о») был купцом, поэтому неудивительно, что художественные способности сына его только раздражали. Кондратий мечтал о том, чтобы Алексей продолжил его дело. Но мальчик оказался упорным. Вопреки желанию Саврасова-старшего юноша поступил в училище живописи и ваяния. Он сам платил за свое обучение. Деньги Алексей выручал от продажи собственных картин.

Многие маститые художники и критики в те годы хвалили произведения Саврасова. Его наградили высоким званием академика и предложили место преподавателя в том училище, которое он закончил. Алексею Кондратьевичу даже выделили служебную квартиру, за которую с него не взимали плату.

Неприятности начинаются

Жизнь шла своим чередом. Саврасов вел класс в училище, писал картины, путешествовал. В 1857 году он женился. Его избранницей стала уже немолодая по меркам того времени 31-летняя Софья Герц, которая являлась сестрой однокашника художника. Жена родила Саврасову пятерых детей. Однако трое из них умерли еще в детстве. Выжили только две девочки. Но беды на этом не закончились.

В 1870 году Саврасова и его жену просят покинуть служебную квартиру, мотивируя это тем, что в классе живописца занимаются слишком мало учеников. Однако платить за другую жилплощадь Алексей Кондратьевич не в состоянии: не по карману. Тогда семья временно перебирается в Ярославль. Там он продолжает рисовать. Тем не менее денег вечно не хватает. Кроме того, работы художника получают все более и более низкие оценки экспертов в области искусства.

Смерть в больнице для нищих

Саврасов впадает в депрессию. Масла в огонь подливает супруга, которая регулярно попрекает мужа отсутствием средств к существованию. В конце концов Софья Карловна не выдерживает, забирает дочерей и уезжает к сестре в Петербург. Алексей Кондратьевич остается один и начинает злоупотреблять спиртным.

С каждым днем Саврасов опускается все ниже и ниже. Доходит до того, что он позволяет себе не являться на службу в училище. Понятно, что терпеть подобные выходки никто не собирается, и в начале 1880-х годов его увольняют. [С-BLOCK]

С тех пор художник перебивается случайными заработками, рисует копии, в том числе собственных картин, и продает их практически за бесценок. Иногда он появляется возле училища и просит своих бывших коллег о помощи.

В какой-то момент Саврасову удалось-таки взять себя в руки. Он сошелся с женщиной, которая родила ему двоих детей. Однако ни здоровье, ни почет ему так и не удалось вернуть. В последние годы жизни Алексей Кондратьевич потерял зрение. Он умер в возрасте 67 лет в больнице для малоимущих.