«Слезы счастья и гордости»: Ксения Бородина очень трогательно поздравила с днем рождения дочь Марусю

Старшей дочери популярной телеведущей исполнилось девять лет. Ксения посвятила имениннице очень трогательный пост в Instagram.

Ксения Бородина опубликовала нескоько фотографий Маруси и написла о том, как сильно любит ее:

Телеведущая также отметила, что она очень требовательная мама, но все от того, что она мечтает о лучшем для своих детей: «Ты та, которая с первых дней жизни, всегда меня понимала, ты та, которая чувствует маму за тысячу километров, ты та, которая будучи ребёнком, взрослее всех взрослых. Твои манеры, твой взгляд, твоя доброта и скромность дана мне Господом свыше. Я самая требовательная Мама на свете, я знаю это малышка, очень требовательна к тебе, но поверь мне, я хочу, чтобы у тебя было все и ты была самая моя счастливая, самая любимая и самая самая. Я люблю тебя моя доченька. Я буду сто раз говорить, что горжусь тобой. Я не умею проявлять любовь на словах, писать могу, говорить не умею, прости меня за это… С днём рождения моя девочка, с днём рождения, 9 лет счастья».

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Фото:Instagram