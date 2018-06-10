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Бородина написала трогательное послание старшей дочке
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Бородина написала трогательное послание старшей дочке 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения. Ведущая «Дома-2» плачет от счастья и гордости, что у нее выросла такая дочь. Марусе исполнилось 9 лет. Праздник звезда со всей семьей отметила в Италии.
«Моя самая преданная, моя душа, твоя любовь ко мне, а моя к тебе просто безгранична. Ты та, которая с первых дней жизни, всегда меня понимала, ты та, которая чувствует маму за тысячу километров, ты та, которая будучи ребенком, взрослее всех взрослых» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Ксения в своем «Инстаграме». — «Твои манеры, твой взгляд, твоя доброта и скромность дана мне Господом свыше. Я самая требовательная Мама на свете, я знаю это малышка, очень требовательна к тебе, но поверь мне, я хочу, чтобы у тебя было все и ты была самая моя счастливая, самая любимая и самая самая».
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