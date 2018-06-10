Он был глубоко смущен, когда доставщик пиццы сказал ему это в лицо. Но то, что последовало затем — гениально!

Студент колледжа решил подработать и устроился доставщиком пиццы. Однажды он подъехал к дому Ларри Джонсона. После того как парень передал ему заказ, Ларри спросил: «Какие обычно чаевые Вам дают?»

«Вы знаете», — сказал парень, — «это моя первая доставка, но другие ребята сказали, если я получу четвертак с Вас, я буду молодец». «Неужели?» — фыркнул Ларри. «Ну, просто, чтобы показать им, насколько они неправы, вот тебе пятьдесят долларов».

«Спасибо», — ответил юноша, — «я положу их на мой счет для учебы».

«Что ты изучаешь в колледже?» — спросил Ларри.

Парень улыбнулся и сказал: «Прикладную психологию».