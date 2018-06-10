Парень постоянно указывал на ее недостатки. Но он не знал, что все так повернется!

Ты всегда говорил мне, что мне не идут длинные волосы, и что ты предпочитаешь девушек с короткими стрижками. Поэтому я все время стриглась коротко.

Ты смеялся надо мной и говорил мне, что я выгляжу смешно, когда я покрасила волосы в красный. Так что через неделю я перекрасилась обратно в блондинку.

Ты всегда подчеркивал, что я использую слишком много косметики. (Всего лишь подводку для глаз и тушь).

Поэтому я просто перестала ею пользоваться.

Ты сказал мне, что татуировки и пирсинг немодные и некрасивые. И я убрала кольцо из моего пупка и вывела тату.

Ты указывал на мои растяжки при каждом удачном случае. Поэтому я делала все возможное, чтобы скрыть их.

Ты постоянно попрекал меня, если я набирала вес. Так что я начала сидеть на диете каждый день.

Ты указывал на малейший мой недостаток. Так что я полностью лишилась уверенности в себе.

Я сделала все, что смогла, чтобы быть той, кем ты хотел меня видеть. Я делала все, что ты говорил мне делать. Но я все равно была не достаточно хороша для тебя. Ты бросил меня ради другой, как ты считал, более красивой девушки, которую ты сможешь лепить и формировать под себя. Как ты пытался сделать и со мной. Все это время я винила себя за все, что произошло. Ты тоже обвинял меня. Но, в конце концов, я прозрела и увидела все как есть. Ты не из моей лиги, а я не из твоей.

Я никогда не была достаточно хороша для тебя, но ты был единственным, кто так считал. Ты не мог принять меня такой, какой я была. Когда я принимала тебя таким, каким ты был.

А вот я несколько месяцев спустя. Мои волосы уже ниже плеч и они ярко-красные. У меня есть новая татуировка. Новый пирсинг. Я снова начала пользоваться косметикой. Я ем все, что захочу, когда захочу и вешу 135 фунтов. У меня все еще есть растяжки.

И я, наконец, вернула чувство уверенности в себе. Я, наконец, вижу себя, когда я смотрю в зеркало.

Это было так трудно для меня, признать, что я стала такой уязвимой из-за одного парня. Это унизительно даже думать о том, как низко я себя оценивала. Но что дает мне силы, так это тот факт, что я одолела себя, и я, наконец, вернулась к тому, кто я на самом деле. Теперь я чувствую себя свободной!