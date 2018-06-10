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Американка попробовала жить как героиня сериала
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Американка попробовала жить как героиня сериала 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @carinahsieh
Девушка утверждает, что жизнь знаменитой Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" — обман.
Редактор рубрики "Отношения и секс" американской версии Cosmopolitan 24-летняя Карина Шей прожила неделю как героиня "Секса в большом городе". Когда семидневный эксперимент в честь 20-летия "Секса в большом городе" завершился, девушка написала эссе для своей колонки.
Карина с детства мечтала стать журналисткой, а переехать в Нью-Йорк решила именно благодаря гламурной героине культового сериала.
Девушка говорит, что ее часто спрашивают, похожа ли ее жизнь на жизнь Кэрри Брэдшоу. Карина считает, что сходство лишь одно — они обе пишут о сексе и отношениях. В остальном Кэрри демонстрировала "нереальную" жизнь.
Карина разъезжала по Нью-Йорку на такси и, стоя в бесконечных пробках, поняла, насколько удобнее передвигаться на метро.
Девушка купила журнал Vogue вместо ужина, поскольку Кэрри как-то говорила, что на заре своей карьеры именно так и поступала: ведь журнал "подпитывал ее больше, чем еда". Карина же очень быстро осознала, что голодовка не для нее, и заказала KFC.
Всю неделю Карина пыталась устроить личную жизнь, следуя заветам Брэдшоу. Девушка призналась, что это было самым сложным:
"Встречаться с разными мужчинами каждый день, как это делала Кэрри, не только утомительно, но и чертовски удручает".
Кроме того, к концу недели Карина поняла, что жить как Кэрри невозможно в финансовом плане: героиня снимала маленькую квартирку в престижном квартале Верхний Ист-Сайд на зарплату, которую она получала за ведение одной колонки. Еще героиня сериала тратила баснословные суммы на обувь и бегала по модным ресторанам.
"Жизнь Кэрри Брэдшоу — подделка от и до. Ни у кого не может быть столько свободного времени и в то же самое времени денег, как у нее".
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