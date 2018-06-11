Самые безжалостные дети-убийцы в истории

При упоминании об убийцах холодеет кровь в жилах, но страшнее всего, когда эти убийцы — дети. Это даже не укладывается в голове, что ребенок может быть способен на убийства, да еще и такие жестокие. Перед вами истории о кровожадных убийцах в лице детей, наводящих панический ужас.

Мэри Белл (26 мая 1957 года)

Мэри Белл — одна из самых «знаменитых» девочек в истории Великобритании. В 1968 году в возрасте 11 лет вместе со своей 13-летней подружкой Нормой с перерывом в два месяца она задушила двух мальчиков, 4-х и 3-х лет. Брайан Хоу (3 года) был найден мертвым под горой из сорняков и травы всего лишь спустя несколько дней после смерти Мартина Брауна (4 года). Его волосы были острижены, на бедрах были найдены следы уколов, а его гениталии были частично обрезаны. Кроме этих увечий, на его животе была отметка в виде буквы «M». Когда расследование вышло на Мэри Белл, она выдала себя, подробно описав пару сломанных ножниц — являющихся неопровержимым доказательством, с которыми, по словам девочки, играл Брайан.

Семейное происхождение может быть ответственным за необычное поведение Мэри. В течение долгого времени она думала, что является дочерью обычного преступника, Билли Белла, но по сей день ее настоящий биологический отец неизвестен. Мэри утверждала, что ее мать Бетти, которая была проституткой, вынуждала ее участвовать в половых актах с мужчинами — в особенности с клиентами матери — с 4-х лет.

Судебное разбирательство закончилось, и стало ясно, что она слишком молода для тюрьмы, но также опасна для заключения в психиатрическую больницу или учреждение, где находятся проблемные дети. Во время судебного разбирательства мать неоднократно продавала историю Мэри прессе. Девочке было только 11 лет. Ее выпустили через 23 года. Сейчас она живет под другим именем и фамилией. Это дело хорошо известно как «Дело Мэри Белл».

Джон Венейблс (13 августа 1982 года) и Роберт Томпсон (23 августа 1982 года)

Джон Венейблс и Роберт Томпсон были приговорены к пожизненному заключению, несмотря на то, что в момент совершения убийства им было всего по десять лет. Их преступление вызывало шок по всей Британии.

12 февраля 1993 года мать двухлетнего Джеймса Булгера оставила своего сына у дверей мясного магазина, думая, что возвращение обратно не займет у нее много времени, так как у магазина не было очереди. Она не думала, что видит сына в последний раз… Джон и Роберт находились у того же самого магазина, занимаясь своими обычными делами: обворовывали людей, воровали в магазинах, присваивали вещи, когда продавцы поворачивались к ним спиной, забирались на стулья в ресторанах, пока их не выгоняли. У парней появилась идея похитить мальчика, чтобы потом подстроить всё так, будто он потерялся.

Джон и Роберт силой затащили мальчика на железную дорогу, где кидались в него краской, зверски избили палками, кирпичами и железным прутом, забросали камнями, а также сексуально надругались над маленьким мальчиком, а потом положили его тело на железнодорожные пути, надеясь, что малыша переедет поезд и его смерть примут за несчастный случай. Но Джеймс умер только после того, как его переехал поезд. (На фото Роберт Томпсон)

Алиса Бустамант (28 января 1994 года)

15-летняя девочка убила свою младшую соседку и спрятала труп. Алиса Бустамант планировала убийство, выбирая нужное время, и 21 октября она напала на соседскую девочку, начала ее душить, перерезала горло и ударила ножом.

Сержант полиции, допрашивавший малолетнюю убийцу после исчезновения 9-летней Элизабет, сказал, что Бустамант призналась, где она спрятала тело убитой четвероклассницы, и отвела полицейских в лесной массив, где находился труп. Она заявила, что хотела узнать, какие чувства испытывают убийцы.

Джордж Юний Стинни младший (21 октября 1929 года — 16 июня 1944 года)

16 июня 1944 года Соединенные Штаты Америки установили рекорд, законно казнив самого молодого парня по имени Джордж Стинни, которому на момент казни было 14 лет. Джордж был осужден за убийство двух девочек — одиннадцатилетней Бетти Джун Бинникер и восьмилетней Мэри Эммы Тэймс, тела которых были обнаружены в овраге.

У девочек были тяжелые травмы черепа, полученные рельсовым костылем, который после нашли недалеко от города. Джордж признался в преступлении, а также в том, что изначально пытался заняться сексом с Бетти, но в конце концов всё обернулось убийством. Джордж был обвинен в убийстве первой степени, признан виновным и был приговорен к смерти на электрическом стуле. Приговор был приведен в исполнение в штате Южная Каролина.

Кипленд «Кип» Кинкель (30 августа 1982 года)

20 мая 1998 года Кинкеля исключили из школы за то, что он пытался купить краденое оружие у одноклассника. Он сознался в содеянном, и его отпустили из полиции. Дома отец сказал ему, что его послали бы в школу-интернат, если бы он не начал сотрудничать с полицейскими. В 15:30 Кип вытащил свою винтовку, спрятанную в комнате родителей, зарядил ее, прошел на кухню и застрелил отца. В 18:00 вернулась мать. Кинкель сказал ей, что любил ее, и выстрелил в нее — дважды в затылок, трижды в лицо и один раз в сердце. Позже утверждал, что он хотел защитить своих родителей от затруднений, которые могли быть у них из-за его проблем с законом.

21 мая 1998 года Кинкель приехал в школу на «Форде» своей матери. Он надел длинное непромокаемое пальто, чтобы скрыть оружие: охотничий нож, винтовку и два пистолета, а также патроны.

Он убил двоих учеников и ранил 24. Когда он перезаряжал пистолет, нескольким учащимся удалось его обезоружить. В ноябре 1999 года Кинкель был приговорен к 111 годам тюремного заключения без возможности досрочного освобождения. При приговоре Кинкель принес извинения суду за убийства своих родителей и учеников школы.

Синди Кольер и Ширли Вулф

В 1983 году Синди Кольер и Ширли Вулф начали подыскивать жертв для своих развлечений. Обычно это был вандализм или угон автомобиля, но однажды девушки показали, насколько они были безумны на самом деле. Однажды они постучали в двери незнакомого дома, им открыла пожилая женщина. Увидев двух юных девушек 14-15 лет, старушка без колебаний пустила их в дом, надеясь на интересный разговор за чашечкой чая, и она его получила — девочки долго болтали с милой старушкой, развлекая ее интересными историями. Ширли схватила старушку за шею и держала ее, а Синди отправилась на кухню за ножом, чтобы отдать его Ширли. Получив нож, Ширли проткнула старушку 28 раз. Девочки скрылись с места преступления, но вскоре были арестованы.

Барри Лукатис (26 февраля 1981 года)

2 февраля 1996 года была разрушена государственная средняя школа в связи с инцидентом со стрельбой и захватом заложников. Барри Лукатис надел свой лучший костюм ковбоя и отправился в кабинет, где у его класса должен был пройти урок алгебры.

Большинство одноклассников нашли костюм Барри нелепым, а его самого еще более странным, чем обычно. Они не знали, что скрывает этот костюм, а там были два пистолета, винтовка и 78 патронов. Он открыл огонь, его первой жертвой стала 14-летняя Мануэль Вела . Через несколько секунд его жертвами пали еще несколько человек. Ученики были в заложниках 10 минут, пока тренер не перехитрил мальчика.

Также сообщалось, что он кричал: «Ведь это интереснее, чем говорить об алгебре, не так ли?» Это цитата из романа Стивена Кинга «Ярость», в котором главный герой убивает двух учителей и берет класс в заложники. В настоящее время Барри отбывает два пожизненных заключения с последующими 205 годами.

Джошуа Филлипс (17 марта 1984 года)

3 ноября 1998 года Джошуа Филлипсу было 14, когда без вести пропала его соседка. Однажды утром мать Джошуа убирала его комнату. Миссис Филлипс обнаружила мокрое пятно под кроватью и подумала, что водяной матрас сына протекает. Она исследовала кровать, чтобы увидеть, нуждается ли матрас в сушке, но заметила изоленту, скрепляющую каркас вместе. Она отклеила ленту и нашла носок сына, который был запихан в дыру в матрасе, но внезапно наткнулась на что-то холодное. Луч фонаря осветил труп 8-летней соседки по имени Мэдди Клифтон, которая отсутствовала в течение семи дней.

По сей день Филлипс не озвучил мотивы убийства. Он говорил, что случайно ударил девочку по глазу бейсбольной битой, та начала кричать, он запаниковал, а затем затащил ее в свою комнату и стал бить ее, пока она не замолчала. Присяжные не поверили его истории, он был обвинен в убийстве первой степени. Так как Джошуа не достиг возраста 16 лет, то он избежал смертной казни. Но ему дали пожизненное без права быть освобожденным.

Вилли Боскет (9 декабря 1962 года)

В послужном списке Вили Боскета к 15-ти годам, в 1978 году, уже было более 2000 преступлений в Нью-Йорке. Он никогда не знал своего отца, но он знал, что этот человек был осужден за убийство, и считал это «мужественным» преступлением. В то время в США согласно Уголовному кодексу для несовершеннолетних не предусматривалась уголовная ответственность, поэтому Боскет смело разгуливал по улицам с ножом или пистолетом в кармане. 19 марта 1978 года он застрелил Моизеса Переса, а 27 марта — однофамильца первой жертвы, Ноэля Переса.

По иронии судьбы дело Вилли Боскета стало прецедентом для пересмотра положения об отсутствии уголовной ответственности для несовершеннолетних. Согласно новому закону, детей от 13 лет можно судить как взрослых за чрезмерную жестокость.

Эрик Смит (22 января 1980 года)

В 13 лет Эрик Смит был объектом для издевательств из-за своих очков с толстыми линзами, веснушек, длинных рыжих волос и еще одной особенности: выступающих удлиненных ушей. Такая особенность является побочным эффектом лекарства от эпилепсии, которое его мать принимала во время беременности. Смита обвинили в убийстве четырехлетнего ребенка по имени Деррик Робби. 2 августа 1993 года малютка был задушен, голова была пробита большим камнем и плюс к этому ребенка изнасиловали небольшой веткой.

Психиатр поставил диагноз — эмоционально неустойчивое расстройство личности, из-за которого человек не может управлять своим внутренним гневом. Смита осудили и отправили в тюрьму. За шесть лет в тюрьме он пять раз получал отказ в условно-досрочном освобождении.

Кто бы мог подумать, что постоянный просмотр соревнований по борьбе мог привести к убийству шестилетней девочки по имени Тиффани Оуник. Кэтлин Гроссет-Тейт была нянькой Тиффани. Однажды вечером Кэтлин оставила ребенка со своим сыном, который смотрел телевизор, пока сама пошла наверх. Около десяти вечера она прикрикнула на детей, чтобы те вели себя тихо, но вниз не спустилась, думая, что дети играют. Сорок пять минут спустя Лайонел позвал свою мать, сообщив, что Тиффани не дышит. Он объяснил, что боролся с девочкой, сделав захват, а потом ударил ее головой о стол.

Позже патологоанатом заключил, что смерть девочки вызвана разрывом печени. Кроме того, эксперты засвидетельствовали переломы черепа и ребра, а также 35 других ран. Позже Тейт изменил свои показания и сказал, что запрыгнул на девочку с лестницы. Он был приговорен к пожизненному без права на досрочное освобождение, но в 2001 году его приговор аннулировался в связи с психической недееспособностью. Он был освобожден в 2004 году с испытательным сроком в десять лет.

Крэйг Прайс (август 1974 года)

39-летнюю Джоан Хитон с ее двумя дочерьми, 10-летней Дженнифер и 8-летней Мелиссой, нашли мертвыми в их доме 4 сентября 1989 года. В них так сильно всаживали нож, что он обломался в шее Мелиссы. Полиция сообщила, что у Джоан было приблизительно 60 колотых ран, в то время как у девочек было приблизительно по 30. Власти полагали, что кража была главным мотивом преступления, а подозреваемый, когда его заметили, схватил кухонный нож и в состоянии аффекта нанес эти раны. Также считалось, что грабитель должен был быть кем-то из этого района и у него должна быть рана на руке.

Крэйг Прайс в этот же день был пойман полицией с перевязанной рукой, но сказал, что разбил окно автомобиля. Полиция не поверила его истории. Они обыскали его комнату, обнаружив там нож, перчатки и другие кровавые улики. Он также признался и в другом убийстве, которое имело место в районе двумя годами ранее. Власти подозревали его в том деле, которое также начиналось с кражи, а закончилось подобно делу Хитонов. Крейгу дали пожизненное за день до того, как ему исполнилось шестнадцать.

Джесси Померой (29 ноября 1859 года — 29 сентября 1932 года)

Джеймс Померой, родившийся в ноябре 1859 года в Чарльстоне, штат Массачусетс, упоминается как самый молодой человек, признанный в убийстве первой степени за всю историю штата. Померой начал свои жестокие действия по отношению к другим детям еще в возрасте 11 лет. Он заманил семерых детей в безлюдные места, где раздевал их, связывал и пытал, используя нож или тыкая булавки в их тела. Он был пойман и отправлен в исправительную школу, где должен был оставаться, пока ему не исполнится 21 год. Но спустя полтора года его выпустили за примерное поведение. (На фото справа Джесси Померой в 1925 году)

Через три года он изменился — из плохого парня превратился в чудовище. Он похитил и убил 10-летнюю девочку по имени Кэти Керран, а также был обвинен в убийстве 4-летнего мальчика, изуродованное тело которого нашли в заливе Дорчестера. Несмотря на отсутствие доказательств в убийстве мальчика, он был признан виновным в смерти Кэти. Тело лежало в куче золы в подвале магазина матери Помероя. Джесси был приговорен к пожизненному заключению в одиночной камере, где он умер от естественной смерти в возрасте 72-х лет.