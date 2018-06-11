Волчица, котенок, а может, самка богомола? Какой ты зверь в постели по знаку Зодиака

Занимаясь сексом, мы действуем на инстинктах, а потому становимся похожими на представителей фауны. О том, каким зверем в постели тебя делает твоя зодиакальная принадлежность, читай в нашем сегодняшнем гороскопе.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В постели ты хитрая лисичка. Сначала, до интима, изучаешь повадки партнера, а во время секса действуешь сообразно его пристрастиям, предпочтениям, желаниям. Однако и о себе не забываешь, ведь цель твоей «исследовательской деятельности» — не столько доставить удовольствие любовнику, сколько получить все свои заслуженные оргазмы. Ты можешь быть ласково-покорной, подвижной, как ртуть, или царственно-капризной, если понимаешь, что для того, чтобы «завести» этого мужчину, его нужно сперва оттолкнуть и помучить.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Ты — волчица. В постели тебя ведет инстинкт размножения, поэтому ты подсознательно проявляешь покорность и «подставляешь загривок под укусы» даже в том случае, если сексуальные игры, затеянные партнером, тебе не нравятся. В тебе крепко заложено «надо — значит, надо», так что твой мужчина может вести себя с тобой как угодно, ты идешь у него на поводу и «взрыкиваешь», только если он пристает к тебе с интимными намерениями в те моменты, когда твое тело по техническим причинам не готово «делать волчат».

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В постели ты белка. Крутишься, стараешься обнюхать партнера, лизнуть, попробовать на зуб. Первые десять минут тебе все любопытно: запах, реакция на прикосновения, наиболее чувствительные точки, а потом в силу вступает желание получить удовольствие. При этом любая поза очень быстро тебе надоедает, и ты меняешь их по сто раз за время одного акта, и даже если твой любовник предпочитает исключительно миссионерскую, ты настоятельно знакомишь его с основами Камасутры.

Рак (22 июня — 22 июля)

В постели ты ленивец. Конечно, тебе приятны ласковые прикосновения, нравится, что партнер в тебе заинтересован, но раскачать тебя на активные действия, инициативу и бурную реакцию практически невозможно. Ты предпочитаешь недолго понежиться в объятиях, получить порцию поцелуев, стойко пережить сам сексуальный акт и отправиться на боковую, желательно в отдельную спальню, чтобы твой мужчина не мешал тебе спать своим сопением, храпом и неуместным в данном случае протягиванием ручек к твоему телу.

В постели ты собака. Лижешься, повизгиваешь от восторга, всячески выражаешь преданность, заглядываешь в глаза, стараешься всеми конечностями потоптаться по партнеру и дотянуться до всех мест на его теле. Ты «виляешь хвостом», чтобы любовник дал тебе все, что тебе требуется от секса, «подставляешь пузико», чтобы он погладил, ждешь от него ласковых слов и внятного поощрения. Однако если вдруг тебе кажется, что он пытается тебя обидеть, ты запросто можешь покусать, и это отнюдь не фигура речи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В постели ты рыба. Холодная, равнодушная, не задумывающаяся об удовольствии партнера, да и уговорить тебя на секс достаточно сложно. Правда, иногда ты становишься морским коньком — изобретательным, ярким, стремительным. Но вот в чем парадокс — как правило, так ты ведешь себя только с теми партнерами, которые после акта гарантированно больше тебя не побеспокоят, растворившись в «морских пучинах» и унеся с собой воспоминания о твоих неистовствах и сожаления о том, что это никогда не повторится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В постели ты луговая собачка. С одной стороны, тебя ведут дружелюбие и любопытство, ты каждый сексуальный акт воспринимаешь как нечто удивительное, но с другой — ты пуглива и в любой непонятной для тебя интимной ситуации сразу «прячешься в норку», выковырять из которой тебя ой как непросто. К тому же ты вне стен спальни чутко прислушиваешься к сигналам от сородичей, и если кто-то из них сказал о твоем партнере что-то нелицеприятное, ты запросто можешь отказаться от секса с ним.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В постели ты самка богомола. Часто сама инициируешь сексуальный акт, всячески соблазняешь партнера, сочишься феромонами, поэтому у него нет шансов отказать тебе, а в моменты интимной близости он буквально вынужден вести себя так, как хочется именно тебе. Однако после тесного взаимодействия ты легко можешь «откусить ему голову», нет, конечно, не в физическом смысле, а фигурально — язвительными высказываниями и остротами, касающимися его мужской состоятельности.

В постели ты гепард. Стремительна, несколько агрессивна, борешься за доминирование. «Взять» тебя не так-то просто, даже если ты сама совсем не против заняться сексом, и, как правило, не ясно, кто кого в результате «имеет» — партнер тебя или ты его. Ты пускаешь в ход зубы и когти, не стесняешься выдавать серии разнообразных звуков, редко допускаешь во время интимного взаимодействия нежности и слишком легкие прикосновения, а закончив, можешь тут же умчаться вдаль.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ты — крокодильчик. Типа твори, что хочешь, а я просто полежу, но только попробуй сделать мне больно или неприятно — хрясь, и нет самого ценного. Ты равнодушна к нежностям, тебя сложно «завести», интимное взаимодействие ты часто воспринимаешь как необходимую процедуру, условность, без которой нет полноценного общения с партнером. И не упускаешь случая показать любовнику зубы, чтобы он не длил сексуальный акт, а побыстрее закончил упражнения с твоим телом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В постели ты трепетная лань. Тебя нужно долго уговаривать, причем делать это так, чтобы ты не сочла соблазнение принуждением, а иначе ты взбрыкиваешь, и фиг тебя догонишь. Ты любишь долгую подготовку, тебе необходима порция нежности, и снова, если что-то тебя не устраивает, секса не будет — одеваешься, обливаешь партнера презрением и оставляешь думать над тем, какую ошибку он совершил на этот раз. К тому же ты часто ориентируешься на то, как должно быть в идеале, а не на реальные возможности и способности любовника.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В постели ты пушистый котенок. Мурлычешь, ластишься, тебе нравится, когда тебя долго гладят, правда, запросто можешь разомлеть от прикосновений и заснуть в самый неподходящий момент, так как для тебя важен не сам акт с проникновением, а нежная прелюдия. Иногда на тебя нападает игривое настроение, ты слегка царапаешься, тычешься носом во все места, исследуешь тело партнера, щекочешься, но быстро теряешь интерес и ждешь, когда все закончится, и можно будет «хлебнуть молочка», свернуться калачиком под мышкой у любовника и отправиться в царство Морфея.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK