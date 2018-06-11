Солист группы MBAND Артем Пиндюра — об отношениях с экс-супругой, ревности, идеальной девушке и сольном треке

С солистами группы MBAND мы знакомы уже давно. Знаем, как они начинали свой путь, следили и продолжаем следить за их достижениями и успехами. Однако помимо работы в группе парни также успевают записывать сольные треки.

Так, Никита Киоссе выпустил совместную песню с Haart, Анатолий Цой порадовал поклонников дуэтом с Роем Джонсом, а теперь настала пора и Артему Пиндюре представить свой собственный трек с интригующим названием «Опасная». Согласись, выход сольной песни — отличный повод пообщаться с брутальным красавцем, что WMJ.ru с радостью и сделал, при этом не упустив возможности выведать подробности его личной жизни. О первом браке, идеальной девушке, ревности и не только читай в нашем эксклюзивном интервью с Артемом Пиндюрой!

WMJ.ru: Артем, наступил и твой черед представлять свой собственный трек. Поздравляем! Как появилась идея его создания?

Артем Пиндюра:Спасибо (улыбается). Полгода назад я познакомился с талантливым рэпером, Сэмом, который безумно круто читает: очень быстро и четко. Он-то и предложил мне записать совместный трек, а я с радостью согласился. И, скажу честно, это разительно отличается от всего того, что я делал раньше.

WMJ.ru: Чем?

А. П. :Тем, что в этой песне я вообще не читаю рэп, это делает Сэм, а я исполняю все вокальные партии и звучу так, как, по моему мнению, должен идеально звучать.

WMJ.ru: О чем твой трек?

А. П. :О женщинах, конечно же (улыбается). Это один из немногих треков, где рэперы не унижают их, а, наоборот, восхваляют. Я думаю, что людям он понравится.

WMJ.ru: То есть ты сейчас примеряешь роль сольного артиста?

А. П. :Нет. Просто за год, пока мы с ребятами из MBAND пишем второй альбом, мы столько раз успели поссориться на тему того, как должна звучать наша музыка, что решили: пусть каждый запишет собственный трек. Мы предложили это Косте (прим. WMJ.ru: Константин Меладзе — продюсер группы MBAND), а он сказал: «Круто! Так делали The Beatles». Здорово, что Костя дает нам свободу и возможность проявлять себя за пределами группы.

WMJ.ru: Волнуешься представлять свою сольную композицию?

А. П. :Нисколько (улыбается).

WMJ.ru: А не боишься, что она может не понравиться слушателям?

А. П. :Самое главное, что мне нравится. Но я все-таки думаю, что аудитория по достоинству оценит трек, потому что он действительно хороший.

WMJ.ru: Кстати, ты ведь был героем нашего шоу FoodTime и, стоит отметить, отлично справился c приготовлением блюда на кухне! Как часто готовишь дома сам?

А. П. :Обычно только по утрам. Мне не нравится готовить лишь для себя.

WMJ.ru: Потому что никто не оценит твои старания?

А. П. :Во-первых, да, а во-вторых, несмотря на то что готовить у меня получается довольно неплохо, это не доставляет мне очень большого удовольствия.

WMJ.ru: Для тебя важно, чтобы девушка хорошо готовила?

А. П. :Нет, но все равно хочется, чтобы о тебе заботились. К тому же мне кажется странным, когда девушка не умеет этого делать.

WMJ.ru: Почему?

А. П. :Это отпугивает и говорит о том, что человек не особо любит заботиться вообще о ком-то, кроме себя.

WMJ.ru: Многие парни считают, что сейчас очень трудно найти подходящую девушку. Ты придерживаешься такого же мнения?

А. П. :Нет, просто многие ищут не там, где нужно. В клубах, например.

WMJ.ru: А где надо искать?

А. П. :Да вообще не надо искать. Нужно просто…

WMJ.ru: На судьбу полагаться?

А. П. :Я так и делаю (смеется).

WMJ.ru: Тогда почему ты сейчас один?

А. П. :Потому что я идеалист, мне нужна идеальная девушка.

WMJ.ru: Идеальная девушка для тебя — какая она?

А. П. :Она должна быть красивой, вкусно пахнуть, очень любить себя, интересоваться жизнью (улыбается). То есть хотеть не просто быть красивой — и все, а еще и чем-то увлекаться. И самое главное — она должна быть верной.

WMJ.ru: Некоторые, например, ищут любовь на различных телешоу. Как считаешь, возможно ли построить крепкие отношения в таких условиях?

А. П. :Мне кажется, найти любовь на шоу практически нереально. Во-первых, человек при камерах ведет себя иначе, нежели в реальной жизни. Во-вторых, он многого не говорит, потому что, например, стесняется. Ну и, в-третьих, в реальности далеко все не так сказочно и красочно, как это показывают по телевизору. Невозможно каждый день ходить на суперромантические свидания в разных уголках мира, летать на воздушном шаре и так далее (улыбается). К тому же я сомневаюсь, что кто-то идет на шоу искать любовь. Туда идут делать шоу.

WMJ.ru: Ты умеешь отличать настоящий интерес девушки к тебе от корыстного? Когда она действительно хочет построить с тобой отношения, а не пытается стать популярной за твой счет?

А. П. :Самую малость. Например, когда некоторые девушки говорят мне слишком много комплиментов или соглашаются с каждым моим словом и с любым мнением, это выглядит весьма подозрительно. А вообще я стараюсь об этом не задумываться. Всегда искренне верю в то, что девушки со мной просто потому, что я хороший парень (улыбается). Но бывают моменты, когда я понимаю, что это не так, и, признаюсь, это меня очень расстраивает.

WMJ.ru: Влюблялся когда-нибудь с первого взгляда?

А. П. :Нет. У меня вообще влюбленностей было не так уж и много.

WMJ.ru: А можешь вспомнить свою первую любовь?

А. П. :Это была девочка по имени Галя с потрясающими черными косичками. Мы ходили в один детский садик, а в тихий час спали на соседних кроватях. Это были мои самые яркие, искренние и честные отношения (смеется). Вообще, конечно, самые яркие и искренние отношения у меня были с бывшей женой. Мы начали встречаться, когда мне было 16 лет, в тот период, когда юношеский максимализм зашкаливал. Женился я в 22 года и развелся тоже в 22 года.

WMJ.ru: Почему?

А. П. :Просто начался быт. Мы с ней не жили вместе до брака, что, кстати, неправильно. Лучше все-таки съехаться до свадьбы, чтобы понять, твой человек или нет.

WMJ.ru: Многие мужчины после первого брака не стремятся вновь жениться…

А. П. :У меня такого нет. Я не стал бояться брака. Просто теперь более четко понимаю, чего хочу.

WMJ.ru: То есть сейчас ты готов к семейной жизни?

А. П. :Абсолютно.

WMJ.ru: Идеальная семья для тебя — какая она?

А. П. :Там, где есть дети, где все друг друга любят и уважают.

WMJ.ru: Чего ты никогда не приемлешь, будучи в отношениях?

А. П. :Больше всего не люблю вранье и предательство. Очень многие девушки почему-то думают, что парни между собой не общаются. Это не так. Было много случаев, когда одна и та же девушка проявляла знаки внимания ко всем участникам группы по отдельности. Мы просто не понимаем зачем. Если парень чего-то не говорит, это не значит, что он об этом не знает. Но мы с ребятами дали друг другу обещания, что никогда в жизни не поссоримся из-за девушки. И пока придерживаемся этого.

WMJ.ru: А как же ревность?

А. П. :Ревность — это потрясающее чувство. Я сам ревнивый человек и требую к себе очень много внимания.

WMJ.ru: Ты собственник?

А. П. :Да.

WMJ.ru: А твоя девушка должна быть такой же?

А. П. :Нет (улыбается).

WMJ.ru: Значит, ты вправе ущемлять ее свободу, а она твою — нет?

А. П. :Я ни в коем случае не буду ущемлять ее свободу. Просто я собственник и буду очень ревновать.

WMJ.ru: А отпускать ее одну на вечеринки, например, будешь?

А. П. :Конечно, буду. Без проблем. Вообще, мне кажется, что девушка, которая ищет серьезных отношений, сама не захочет ходить на вечеринки. Я вот уже устал тусоваться и жду человека, который, так же как и я, устал от этого (смеется).

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Текст:беседовала Валерия Яковлева

Фото:пресс-служба, instagram