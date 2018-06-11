Лайфхак: как узнать, пойдет ли тебе короткая стрижка?

Все, что тебе для этого понадобится, — это линейка и карандаш.

Каждая из нас хотя бы раз задавалась вопросом: «А пойдет ли мне короткая стрижка?», тем более что звезды одна за другой остригают длинные локоны. Раз и навсегда решить для себя этот вопрос можно с помощью простого правила «5,7 сантиметров». Эту чудо-формулу придумал знаменитый стилист Джон Фрида. Он долго изучал разные прически и разрабатывал стрижки для разных типов лиц, когда вдруг понял, что все решает угол, под которым нижняя челюсть расположена относительно уха. Этот метод прост, точен и надежен и работает для любого овала лица.

Итак, чтобы определить, пойдет ли тебе короткая стрижка, приложи карандаш к подбородку, держа его строго горизонтально, а линейку приложи нулевой отметкой к центру уха, где есть небольшой выступ, и держи ее вертикально. Теперь посмотри, на какую цифру показывает острие карандаша на линейке. Если это 5,7 сантиметра или меньше, то короткая стрижка будет тебе очень к лицу, а если больше — отращивай локоны.