Попалась на взятке и получила пулю в затылок

Связи на самом верху долгое время помогали заслуженному работнику торговли и общественного питания РСФСР Берте Бородкиной избегать наказания, но в конце концов обернулись против нее. Директор треста ресторанов и столовых города Геленджика сначала оказалась за решеткой, а потом получила пулю в затылок. Берту обвиняли во взяточничестве, но за такое преступление смертная казнь не предусматривалась. Приговор к высшей мере наказания оказался шоком для всех участников процесса.

В 1951 году Берту Бородкину приняли на должность официантки, затем она дослужилась до буфетчицы и заведующей столовой, а в 1974 году стала директором треста столовых и ресторанов Геледжика. За ее назначение активно выступал первый секретарь горкома Николай Погодин , ему не посмели возразить. А у него был свой корыстный интерес. Так официантка без образования заняла номенклатурную должность и стала Железной Бэллой. Собственное имя Берте не очень нравилось, он ей казалось грубоватым.

В короткий срок Берта сумела наладить стабильный поток взяток от подчиненных, а затем передавала их вышестоящему руководству. Передавать деньги по цепочке были обязаны все — от официантов до директоров. В противном случае каждому из них грозило увольнение. Желающих потерять "хлебную" должность не находилось.

Берта как никто умела экономить. Усушка, утруска и другие хитрости во время ее руководства приняли устрашающие масштабы.

Сметану разбавляли водой, чай и кофе подкрашивали жженым сахаром, чтобы напитки казались крепче, чем они есть. Отдельная история — "экономия" алкоголя. Здесь активно использовались недолив и кража градусов. Простые посетители не замечали, что водка потеряла в крепости два градуса, из-за того что ее разбавили водой, а сэкономить таким образом можно было очень много. В дорогой армянский коньяк добавляли дешевую "старку", ржаную водку, настоянную на листьях яблони и груши. В фарше часть мяса заменяли хлебом и крупами, а образовавшийся "излишек" направляли в шашлычные Геленджика.

Дружба с первым секретарем обкома и начальником ОБХСС помогали Железной Бэлле выходить сухой из воды в любых конфликтных ситуациях. Делу просто не давали хода. И простым посетителям оставалось только терпеть и платить. Совсем по-другому встречали партийное руководство, для начальства отдых организовывали по высшему разряду.

Попалась Берта Бородкина случайно. Кто-то из местных жителей сообщил, что в одном из кафе за деньги показывают порнографию. Организаторов просмотра взяли с поличным, на допросе один из них признался, что у них есть разрешение директора треста. Так пришли к Берте. Она была уверена в своей неуязвимости, угрожала следователям, что их накажут за ошибку. Но во время обыска у нее дома были найдены ювелирные украшения, хрусталь, меха, комплекты дефицитного постельного белья, деньги в банках, за батареями, под коврами. Общую стоимость находок оценили примерно в 500 000 рублей. На показе порнографии столько не заработать, и следствие продолжилось.

В то время масштабную борьбу с коррупцией вел Юрий Андропов . У Берты не было шансов спастись, высокопоставленные чиновники, которые могли бы помочь, предпочитали лишний раз не "светиться", чтобы самим не попасть в неприятности. А первый секретарь горкома Погодин просто исчез: сказал жене, что идет в горком, вышел из дома и больше его не видели. Говорят, что он сел на иностранное судно в порту Геленджика, чтобы скрыться за рубежом. Но доказательств нет.

Когда Берте стало понятно, что ее уже не освободят, она начала давать показания. Дело разрослось до двадцати томов. Заведено было более тридцати новых дел, а осуждено более 70 человек.

Берта пыталась симулировать шизофрению во время следствия, но ее обман был раскрыт, а дело передано в суд. По статьям за хищениее государственного имущества и обман потребителей Берта была оправдана, но за взяточничество ее приговорили к высшей мере наказания. Есть мнение, что такое несоразмерное преступлению наказание было выбрано неслучайно: купные чины боялись, что Берта слишком много знает. Пуля заставила Железную Бэллу замолчать навсегда.