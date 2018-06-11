5 курсов, которые помогут разобраться в маркетинге

Сегодня практически в каждую компанию требуются хорошие маркетологи, причем у кандидата должен быть не просто диплом о соответствующем образовании, но и исключительные навыки, которые сперва помогут победить в конкурентной борьбе за рабочее место, а затем дадут возможность профессионально исполнять свои обязанности. К сожалению, ВУЗы не обеспечивают необходимыми знаниями, зато у тебя есть возможность восполнить пробелы с помощью специальных курсов, которые ты можешь отыскать на уникальном сервисе Сourson. Здесь ты найдешь онлайн-лекции, которые дают именно те знания, которые можно получить лишь в результате нескольких лет кропотливого труда. Лучшие аналитики, бизнесмены и маркетологи будут рассказывать о секретах этой профессии; о том, как лучше создавать и вести бизнес-проекты. Ты можешь идти по нелегкому пути, наступая на чужие грабли и учась на собственных ошибках, а можешь уже сегодня получить недостающие знания, не жертвуя нервами и личным временем.

1. «PR с минимальным бюджетом»

Ты прекрасно понимаешь, что без рекламы и продвижения бренда даже самый лучший товар останется на полке магазина и не дойдет до покупателя только потому, что потребитель о нем не узнает. Но хорошая реклама стоит довольно-таки дорого, и начинающий предприниматель не сможет позволить себе дорогостоящую PR-акцию. Курс лекций «PR с минимальным бюджетом» позволит узнать все принципы современного пиара; расскажет о том, как сделать рекламу более эффективной и продвигать бренд даже в кризисной ситуации. Ты узнаешь секреты работы со СМИ и блогерами, поймешь, как и где правильно давать рекламу и как рекламировать собственные неудачи, преподнося их в положительном контексте. Узнать подробнее о курсах →

2. «Как создать лучший сервис с нуля и повысить лояльность клиентов»

В условиях кризиса не так-то просто качественно выполнять свои обязательства, ведь поток заказов падает, мотивация персонала находится практически на нулевом уровне, а заказчик и рад воспользоваться твоими услугами, но у него нет денег, чтобы их оплачивать. Данный курс позволит решить эту проблему, создать новый, уникальный сервис даже в условиях кризиса, а также повысит грамотность специалистов, работающих в сфере обслуживания клиентов и продаж услуг. Ты научишься правильно мотивировать персонал, оперативно и профессионально реагировать на жалобы клиентов, разрабатывать и безболезненно внедрять правила поведения, которые не вызовут негатива со стороны коллег. Но самое главное — это то, что ты научишься составлять для клиентов специальные программы лояльности, которые обязательно заинтересуют потенциального покупателя. Узнать подробнее о курсе →

3. «Тайм-менеджмент, или Как повысить свою эффективность»

Далеко не каждый человек имеет навыки эффективной самоорганизации, умеет распределять время и профессионально взаимодействовать с людьми. Эти навыки приходят с опытом, но мы предлагаем тебе обрести знания уже сегодня, причем сделать это в короткие сроки. Благодаря данному курсу ты научишься эффективно использовать личное время, планировать свой график, бороться с промедлением; узнаешь, как делегировать свои полномочия и поймешь, как «воспитать» идеального помощника. Если ты хочешь стать профессионалом своего дела, то этот курс будет для тебя просто необходим. Узнать подробнее о курсе →

4. «Искусство вести переговоры. Как выжать максимум из оппонента?»

Вести переговоры — это не навык, а искусство, которым овладеть может далеко не каждый. Тут необходимо и быть хорошим психологом, и уметь выслушать партнера или оппонента. Главная цель переговоров — прийти к решению, которое устроит обе стороны, а самое главное, позволит тебе получить доход или иные блага, на которые ты рассчитываешь. Благодаря данному курсу ты узнаешь о том, с чего стоит начинать беседу, как влиять на людей, как готовиться к переговорам и уходить от неудобных вопросов. Возможно, самое главное, чему в итоге ты сможешь обучиться — это управление собственными эмоциями. И в результате, даже находясь под большим давлением, ты сможешь вести диалог, не поддаваясь чувствам и деструктивным эмоциям. Узнать подробнее о курсе →

5. «Как управлять начальником: 7 почти реальных историй»

Порой даже любимая работа может быть не в радость из-за сурового и придирчивого начальства. Еще хуже, когда руководителем является самодур. К счастью, сегодня существуют простые способы, которые помогут расположить к себе этого человека, контролировать его эмоции и влиять на его решения. Звучит как фантастика, но психология не зря считается наукой, и настало ее время послужить на благо человечеству. Благодаря этому курсу ты научишься понимать мотивацию руководства и предвосхищать ожидания своего шефа, сумеешь определить тип личности своего начальника и, исходя из этого, поймешь, как лучше строить диалог с этим человеком. А самое главное, ты узнаешь, как преподносить свои действия и инициативу в самом выгодном свете. Узнать подробнее о курсе →