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Павлюченко — Хиддинку: «Кому принадлежала идея прозвать меня спящим гигантом?
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Павлюченко — Хиддинку: «Кому принадлежала идея прозвать меня спящим гигантом? 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в эфире телеканала «России-24» спросил у экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка, кому принадлежала идея прозвать его спящим гигантом.
— Гус, кому принадлежала идея прозвать меня спящим гигантом? — Я дал прозвище. Я смотрел, как ты играл в "Спартаке"​ и казалось, что ты спал, а потом подобно тигру просыпался. У тебя всегда был большой потенциал и было приятно смотреть на твою игру. Ты забил важнейший гол в ворота Англии, а это только подчеркивает твой дух.
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