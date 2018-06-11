6 советов для утренних тренировок

Утренние тренировки — отличный способ начать день. Это хорошая возможность взбодриться и зарядиться энергией. К тому же, отложив тренировку на вечер, есть большая вероятность, что ты ее пропустишь. Ну мало ли какие дела у тебя внезапно возникнут: задержишься на работе или друг пригласит пойти в бар. А выполнив тренировку утром, ты до конца дня освободишь себя от этого важного дела. И по возвращении домой из зала, когда все только начинают просыпаться, тебя будет греть приятная мысль о том, как много полезного ты успел сделать, пока другие спали. Чтобы понять, что утренние тренировки — это именно то, чего тебе не хватало, надо просто начать их делать. А эти простые советы помогут тебе в этом.

1. Найди партнера по занятиям

Любое дело легче начинать с кем-то другим. В фитнесе это как нигде актуально. Во-первых, твой партнер поможет тебе выполнять некоторые упражнения и, если надо, подстрахует. Во-вторых, с ним будет веселее, особенно если захочется обсудить фильм, который ты посмотрел перед сном. Ну а в-третьих, понимание того, что в зале находится человек, который тебя ждет, устранит мысли о прогуле тренировки и заставит встать с постели.

2. Выспись перед тренировкой

Мы знаем, как ты любишь поздно ложиться. Ведь еще столько дел, которые нужно успеть перед сном: приготовить ужин, погулять с девушкой, посмотреть кино. А тут еще и в BroDude вышла новая статья! Тем не менее высыпаться нужно. Ведь ранние тренировки действительно ранние. Чтобы все успеть, тебе нужно встать в районе 5 часов утра. Можно позже, если ты потом успеешь на работу или учебу. Поэтому лечь необходимо в такое время, чтобы у тебя была возможность поспать 7-8 часов до пробуждения. Если не удалось этого сделать, то при возможности вздремни после тренировки. Зачем вставать рано и как окончательно превратиться в жаворонка

3. Не затягивай с подъемом

Твое нежелание вставать с постели, когда даже солнце еще не появилось, мы прекрасно понимаем. Оттого решительно советуем тебе не затягивать с этим процессом. Метод «у меня есть время — посплю еще минут 10» может не сработать, подчинившись увеличившейся силе притяжения твоей кровати. Лучше поставь будильник так, чтобы на сборы оставалось всего минут 15, тогда у тебя не будет соблазна еще поваляться и ты будешь вынужден торопиться.

4. Не ешь перед тренировкой

Точнее, не ешь много. Если ты привык основательно завтракать перед работой, то в дни тренировок эту традицию стоит прервать. Иначе ты будешь вялым в зале и быстро устанешь. Если ты все же намерен получить некоторое количество калорий перед тренировкой, то советуем выпить с утра протеиновый коктейль. 10 правил о протеине, которым нужно следовать

5. Никогда не пропускай тренировки

Независимо от того, как сильно тебе хочется спать, не пропускай тренировки. Исключением могут быть только болезнь или мальчишник лучшего друга накануне. Тяжело привыкнуть к ранним подъемам, но, если преодолеть себя в первые две-три недели, со временем станет легче. А пропуская тренировки, ты лишь оттянешь момент привыкания.

6. Не давай себе послаблений

Нет смысла ходить в зал, если ты не будешь тренироваться как положено. Утренние тренировки не означают, что ты можешь быть снисходителен к этому процессу. Работай так же, как если бы делал упражнения в другое время, в соответствии с режимом и правилами. Иначе твой мучительный ранний подъем окажется напрасным.