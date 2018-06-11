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Тест: как хорошо ты разбираешься в модных скандалах?
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Тест: как хорошо ты разбираешься в модных скандалах? 

Peopletalk 56 минут назад
Фото: Peopletalk
Проверим, насколько хорошо ты разбираешься в скандальных рекламных кампаниях и знаешь ли причину, по которой Zara и H&M потеряли доходы.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/test-kak-horosho-ty-razbiraeshsya-v-modnyh-skandalah/
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