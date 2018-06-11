Тест: как хорошо ты разбираешься в модных скандалах?

Проверим, насколько хорошо ты разбираешься в скандальных рекламных кампаниях и знаешь ли причину, по которой Zara и H&M потеряли доходы. Подробнее: https://peopletalk.ru/article/test-kak-horosho-ty-razbiraeshsya-v-modnyh-skandalah/