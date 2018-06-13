Найден «детектор искренности» на лице человека

Американские специалисты обнаружили, что люди с морщинами на лице больше располагают к себе, так как кажутся окружающим улыбчивыми и искренними. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Эксперты из Западного университета и института Майами провели научный опрос с участием обычных американцев. Специалисты попросили респондентов оценить искренность человека, взглянув на его фотографию.

Большая часть участников заявила, что люди с морщинами вокруг глаз кажутся им более искренними. Кроме этого ученые выяснили, что на окружающих более позитивное впечатление производят люди, на лице которых при улыбке появляются морщины.

Также ученые определили, что общение с людьми с морщинистым лицом вызывает положительные эмоции. Они, по мнению участников, выглядят более искренними.

Ранее ученые выяснили, что представители абсолютно всех рас одинаково выражают отрицание чего-либо. Люди сводят брови и сжимают губы, когда говорят «нет». Таким образом, специалисты еще раз подтвердили факт взаимодействия речи и эмоций.

Ученые из Израиля пришли к выводу о том, что удивление делает людей моложе. Также специалисты определили, что улыбка, вопреки всеобщему мнению, делает людей старше, а не наоборот.