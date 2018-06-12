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Он сказал своему учителю, что был в ярости на него из-за его задания. Но был шокирован результатом!
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Он сказал своему учителю, что был в ярости на него из-за его задания. Но был шокирован результатом! 

Карельские вести 3 часа назад
Я преподаю в классе для взрослых, однажды я дал им задание: «подойдите к тому человеку, которого вы любите, и скажите ему, что вы его любите».
На следующий день, один из учеников сказал мне: «Я был так зол на Вас на прошлой неделе, когда вы дали нам это задание. У меня не было никого, кому я мог бы сказать эти слова. Но, когда я ехал домой, я кое-что вспомнил. Тогда я точно понял, кому мне нужно сказать „Я тебя люблю“. Пять лет назад мой отец и я очень сильно поссорились и до сих пор не разговаривали. Мы избегали даже смотреть друг на друга на семейных праздниках.
Поэтому когда я вернулся домой, я убедил себя, что я должен сказать отцу, что люблю его. „Просто мне показалось, если я сделаю это, то мне станет намного легче.
В 5:30, я был у дома моих родителей, позвонил в дверь, молясь, чтобы именно отец открыл дверь. Я боялся, что если мама мне откроет, я уже не наберусь храбрости сказать это отцу. Но мне повезло, дверь открыл папа.
Я, не теряя времени, сделал шаг вперед и сказал: ‘Папа, я пришел сказать, что я люблю тебя!’
Мой отец словно преобразился. Прямо на глазах его лицо смягчилось, морщины, казалось, исчезли, и он заплакал. Он потянулся и обнял меня и сказал: ‘Я тоже тебя люблю, сынок, но я никогда не мог сказать тебе это. ’
Через два дня после этого визита мой отец перенес инфаркт и сейчас находится в больнице. А если бы его не спасли… я мог бы так и не успеть сказать ему, что я его люблю! “
Мой совет Вам всем: если Вы знаете, что Вам нужно, что-то сказать или сделать, то говорите и делайте это прямо сейчас, а не ждите, потому что потом может быть поздно!
Карельские вести: последние новости
Парень постоянно указывал на ее недостатки. Но он не знал, что все так повернется! Его бабушку спросили, что ей понравилось в Olive Garden. Ее ответ развеселил всех вокруг! Жена попросила его, чтобы он сходил на свидание с другой женщиной. Это был один из самых прекрасных вечеров в его жизни!
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