Он сказал своему учителю, что был в ярости на него из-за его задания. Но был шокирован результатом!

Я преподаю в классе для взрослых, однажды я дал им задание: «подойдите к тому человеку, которого вы любите, и скажите ему, что вы его любите».

На следующий день, один из учеников сказал мне: «Я был так зол на Вас на прошлой неделе, когда вы дали нам это задание. У меня не было никого, кому я мог бы сказать эти слова. Но, когда я ехал домой, я кое-что вспомнил. Тогда я точно понял, кому мне нужно сказать „Я тебя люблю“. Пять лет назад мой отец и я очень сильно поссорились и до сих пор не разговаривали. Мы избегали даже смотреть друг на друга на семейных праздниках.

Поэтому когда я вернулся домой, я убедил себя, что я должен сказать отцу, что люблю его. „Просто мне показалось, если я сделаю это, то мне станет намного легче.

В 5:30, я был у дома моих родителей, позвонил в дверь, молясь, чтобы именно отец открыл дверь. Я боялся, что если мама мне откроет, я уже не наберусь храбрости сказать это отцу. Но мне повезло, дверь открыл папа.

Я, не теряя времени, сделал шаг вперед и сказал: ‘Папа, я пришел сказать, что я люблю тебя!’

Мой отец словно преобразился. Прямо на глазах его лицо смягчилось, морщины, казалось, исчезли, и он заплакал. Он потянулся и обнял меня и сказал: ‘Я тоже тебя люблю, сынок, но я никогда не мог сказать тебе это. ’

Через два дня после этого визита мой отец перенес инфаркт и сейчас находится в больнице. А если бы его не спасли… я мог бы так и не успеть сказать ему, что я его люблю! “

Мой совет Вам всем: если Вы знаете, что Вам нужно, что-то сказать или сделать, то говорите и делайте это прямо сейчас, а не ждите, потому что потом может быть поздно!