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Человечество становится глупее?
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Уровень IQ падает. Человечество становится глупее? 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Феномен подъема IQ даже получил официальное название — "эффект Флинна". Но теперь исследователи из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша в Норвегии провели анализ базы призывников с 1970 по 2009 годы и результат их несколько озадачил.
"На сегодняшний день это одно из самых убедительных доказательств инверсии эффекта Флинна. Если предположить, что модель полностью верна, то результаты впечатляют и довольно сильно тревожат", — говорит психолог Стюарт Риччи из Эдинбургского университета.
Исследователи собрали данные из тестов IQ у норвежцев 18-19 лет, которые проходили эти тесты при поступлении на обязательную военную службу. В период с 1979 по 2009 годы к военной службе было призвано около 730 000 человек, и столько же было получено тестов IQ. В результате ученые выяснили, что за этот период средний результат тестов понижался на 7 баллов каждое поколение.
Это не первое исследование, показывающее столь неприятные результаты, но одно из самых массовых. Еще в середине 2000-х сам Флинн выявил такую же тенденцию среди британских подростков.
Но в новом исследовании ученые зафиксировали снижение IQ внутри реальных семей, между братьями и сыновьями, а значит, этот эффект происходит не из-за демографических факторов, вроде генетической опасной аккумуляции неблагоприятных генов в разных слоях общества.
Вместе этого одной из возможных причин таких результатов является изменение образа жизни, возможно, методов обучения и воспитания детей, а также того, как они проводят свободное время.
Естественно, родились и другие версии. Основная гласит, что тесты IQ недостаточно точны для подсчета интеллекта современных людей, так как они сосредоточены на формах мышления, которым не уделяется столь большого внимания в современном образовании и образе жизни современных молодых людей. Например, согласно теории психолога Рэймонда Кэттелла, интеллект можно разделить на подвижный и кристаллизовавшийся. Подвижный интеллект отвечает за логическое мышление, нахождение новых паттернов и решение новых задач. Кристаллизовавшийся интеллект подразумевает сумму знаний и навыков, приобретенных человеком, а также способность извлекать их из долговременной памяти, когда не нужен подвижный интеллект. Отсюда развивается мысль, что IQ измеряет уровень кристаллизовавшегося интеллекта, тогда как современные люди сильны подвижным. Проблема только в том, что согласно той же теории Кэттелла, хотя по сути эти два вида интеллекта — совершенно разные процессы, но уровень кристаллизовавшегося зависит от уровня подвижного, потому что люди с высоким подвижным интеллектом, обучаясь быстрее, соответственно быстрее накапливают и кристаллизовавшийся интеллект, что подтверждают IQ-тесты.
Одно можно сказать пока сказать наверняка: причины снижения IQ пока остаются загадкой, а все объяснения находятся на уровне гипотез.
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