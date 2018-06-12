Они прожили вместе тридцать лет. Но то, что жена узнает о своем муже спустя все эти годы — шок!

Когда Билл и Хиллари поженились, Билл сказал жене: «Я положил коробку под нашу кровать. Ты должна обещать мне, что никогда не будешь в нее заглядывать». За все 30 лет брака, Хиллари никогда не смотрела, что в той злополучной коробке. Но вот на их тридцатую годовщину, любопытство пересилило ее, и она подняла крышку и заглянула внутрь. В коробке были 3 пустые пивные банки и 81874 $ наличными.

Она закрыла коробку и положила ее обратно под кровать. Теперь, когда она знала, что было в коробке, ей было вдвойне любопытно, зачем эта коробка и что это за банки и деньги в ней. В тот вечер у них был праздничный ужин. И вот после ужина, Хиллари больше не могла сдержать свое любопытство, и призналась мужу: «Мне очень жаль, Билл. Все эти годы, я держала свое обещание и никогда не заглядывала в коробку под кроватью. Однако сегодня искушение было слишком велико, и я сдалась. Но теперь я хочу знать, почему ты держишь 3 пустых банки из-под пива в той коробке?»

Билл подумал немного и сказал: «Я думаю, после всех этих лет ты заслуживаешь знать правду. Всякий раз, когда я изменял тебе, я складывал пустые пивные банки в коробку под кроватью, чтобы напомнить себе, что нельзя делать это снова.»

Хиллари была шокирована, но сказала: «Это Дженнифер, Паула и Моника? Я разочарована и опечалена твоим поведением; однако, я догадывалась, что ты мне изменил, и я думаю 3 раза это не так уж и плохо».

Билл поблагодарил ее за понимание. Они обнялись и помирились. Немного позже Хиллари спросила Билла: «Так, а что это за деньги лежат в коробке?»

Он ответил: «Ну, когда пустые банки уже не помещались в коробке, я сдавал их в центр переработки.»