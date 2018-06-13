Пароли и явки: как превратить любимое хобби в успешный бизнес

Многие мечтают, чтобы любимое хобби стало однажды средством зарабатывания денег, но не все понимают, как запустить этот процесс. Редакция WMJ.ru выяснила, с чего начать такой бизнес и какие подводные камни могут ждать на этом пути.

Создание любой компании начинается не столько с красивой мечты или стремления стать богатым, сколько с желания сделать мир несколько лучше, привнести в него что-то свое, значимое для остальных. Ты отличный визажист и хочешь открыть студию? Наверняка тебя вдохновляет умение помогать женщинам раскрывать свою красоту. Отлично печешь торты? Это же так здорово — радовать вкусной и красивой едой! Именно такое отношение к своему бизнесу — залог его будущего успеха. Самый логичный путь для начинающих предпринимателей — монетизировать собственный талант, свое хобби. Сделать бизнес из того, что ты уже умеешь и чем тебе приятно заниматься.

С чего начать и какие подводные камни могут ожидать тебя на этом пути, WMJ.ru выяснял вместе со специалистом по предназначению психологом Светланой Казанцевой

Определи свою готовность к переменам

Ты привыкла уделять своему хобби час-другой после работы? Увы, если хочешь открыть свое дело, в таком режиме делать бизнес не получится. Не хватит ни сил, ни времени, и толку в итоге не будет, только разочарование. Бизнес требует самоотдачи. Любишь ли ты свое увлечение настолько, чтобы уйти с работы, забыть на какое-то время про отпуск и заниматься только им? Вкладывать в него энергию, время, деньги? Если нет, подумай, возможно, твое решение преждевременно.

Протестируй идею

Бывает, что человек загорелся идеей, вложил в нее все, что у него было, и… дело не пошло. Чтобы сократить риски, для начала протестируй идею на своих друзьях, не отмахивайся от критики, анализируй сомнения. Возможно, прежде чем арендовать помещение под студию, стоит начать с чего-то не столь масштабного: завести блог, сделать сайт, проанализировать рынок — а вдруг в твоем районе уже 15 студий визажа? Купи немного рекламы в Интернете и смотри на реакцию: приходят ли клиенты на твой сайт, интересуются ли сервисом? Лучше потратить несколько десятков тысяч на старте, чем потом выкинуть миллионы в мусорную корзину.

Изучи теорию

Большая иллюзия — освоить все азы бизнеса на практике, поэтому, прежде чем начинать новую жизнь бизнес-леди, не поленись изучить основы предпринимательской теории. Сейчас есть много хороших видеокурсов, книг, акселерационных программ, где дадут и знания, и «волшебный пинок», и т. д. Нужно понять, как составить бизнес-план, как описать все бизнес-процессы (создание продукта, способ оплаты, маркетинг, сбыт), и т. д. Эти знания также полезны для снятия неоправданных ожиданий. Как только ты начнешь разработку бизнес-плана, уйдет эйфория, и ты четко поймешь, каких компетенций тебе не хватает.

Обеспечь «финансовую подушку»

Бизнес без денег построить невозможно. Да, когда-нибудь ты начнешь жить и развивать свою компанию на собственные доходы, но для того, чтобы запустить процесс, нужен стартовый капитал. Где его взять? Если нет собственных накоплений, попробуй применить правило трех «F» — fools, friends and family. Мировая статистика показывает, что более чем у 90% стартапов именно родственники, друзья или дураки становятся первым источником финансирования. Другой сценарий — взять в кредит, получить грант или найти инвестора. Для его реализации понадобится бизнес-план, это как раз тот вариант, когда «хочу сделать мир лучше» как аргумент не сработает.

Опиши своего клиента

Кто будет покупать твои торты? Пожилые сладкоежки, мамы, заказывающие торты на дни рождения своих детей, или студенты из соседнего вуза? От ответа на этот вопрос зависит, как ты будешь с ними общаться, по каким каналам доносить информацию о продукте. Возможно, у пенсионеров больше доверия вызовет цветная открытка, брошенная в почтовый ящик, а вот со студентами уже этот способ не сработает — их нужно искать в социальных сетях. Возьми лист бумаги и опиши своего клиента во всех подробностях: пол, возраст, социальное положение, уровень дохода и т. д. А дальше начинай думать: что его может зацепить? Какова его мотивация покупать именно у тебя? Залог успеха — подстроить рекламное сообщение под нужды клиента, а не под свое желание продать.

Акцентируй свои преимущества

Как продвинуть свой продукт с учетом того, что ты не сможешь противостоять бюджетам больших брендов? Самая большая ошибка — пытаться повторить агрессивную рекламу известных производителей. Действуй хитрее: сочини легенду, которая поможет обратить внимание именно на твои тортики или мастер-классы. Начни с пугающей статистики: открой глаза ничего не подозревающего любителя сладкого на проблемы с холестерином или аллергией, а все из-за чего — из-за некачественных продуктов и красителей в изделиях массового производства! А дальше плавно переходи на готовность эту проблему решить: объясни, каким образом именно твой продукт поможет избежать опасности. В твоей выпечке только натуральные продукты? Отлично (обязательно приложи ссылку на состав), а еще она очень красивая и низкокалорийная! Но — это очень важно — будь честной с клиентами! Приукрашать — можно, обманывать — нет! Сейчас твой самый мощный ресурс для продвижения — это сарафанное радио, информация, которую распространяют о тебе довольные клиенты. Нельзя рисковать их доверием.

Оптимизация расходов

У начинающих бизнесменов много денег не бывает, а так хочется и шторы новые в офис купить, и дополнительное оборудование для лазерной эпиляции, и брендированную форму для курьеров. «Сливать» деньги направо и налево не стоит, даже если твой бизнес взял хороший старт и быстро развивается. Фокусируйся на самом главном, четко планируй расходы, сравнивай предложения поставщиков и не спеши закупать новую неоновую вывеску десятиметровой высоты или аппарат для производства смузи в офис, пока твой бизнес не начнет приносить стабильный и динамично растущий доход.

Развивайся сама

Многие начинающие бизнесмены тяжело расстаются с желанием контролировать каждую мелочь и все делать самому. Очень сложно доверить свое любимое дело кому-то другому. А вдруг он что-то сделает не так: обидит клиента, забудет положить вишенку на торт, напишет недостаточно вдохновляющий текст в блог? Свой бизнес нельзя замыкать на себе, нужно делегировать полномочия, иначе не избежать выгорания. Модель «И чтец, и жнец, и на дуде игрец» хороша на старте, а когда он уже покатился по отлаженным рельсам, старайся отодвинуть линию горизонта — и свою, и своего бизнеса. Возможно, пришло время выходить за границы своего района или даже города? А может быть, пора расширять ассортимент или вообще формат бизнеса? Допустим, открыть кофейню при кондитерском цехе? А может, пора, наконец, взять отпуск и махнуть с мужем и детьми на Карибы? Ты это заслужила. В жизни есть много чего интересного — даже помимо твоего любимого дела, и не стоит закрывать на это глаза!

Все зависит только от тебя, не забывай, что энтузиазм — это уже 70% успеха. Вспомни волнующий фильм, где Дженнифер Лоуренс сыграла девушку по имени Джой. По сюжету вдохновляющей истории героиня превращается в сильную и волевую женщину, которая становится основательницей бизнес-династии и ее главой (смотри ролик ниже).

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK

**Видео*: сцена из к/ф «Джой»