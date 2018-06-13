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Тест: насколько хорошо ты знаешь песни Ольги Бузовой
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Тест: насколько хорошо ты знаешь песни Ольги Бузовой 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ольга Бузова настоящий пример сильного характера, упорства и трудолюбия. Несмотря на всю ту критику, которой подвергается ее музыка, она продолжает заниматься этим, покоряя все новые вершины.
Если ты считаешь себя знатоком творчества певицы, предлагаем тебе пройти наш увлекательный тест и проверить, насколько хорошо ты знаешь ее песни. Готова? Поехали!
Кстати, узнать, на какую звездную красотку ты похожа внешне, можешь здесь, а узнать, кто из российских рэперов стал бы твоим идеальным парнем — здесь!
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Фото:starface, instagram
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