Финалист «Врач года-2018»: как лечат ВИЧ-инфицированных

Елена Фаст — заведующая центром СПИД. Но в ее ведении не только ВИЧ-инфицированные. В больнице борются с разными вирусами. Плюс административная работа, конференции, дежурства. Откуда взять силы?

— Приходишь на суточное дежурство: ты уставший, ты посмотрел много пациентов, и когда тебе в 4 утра привозят тяжелого больного, сон как рукой снимает. Сразу ты активизируешься, мобилизуешься, потому что ты знаешь, что надо оказать помощь другому человеку, — говорит врач-инфекционист, заведующая Центром профилактики и борьбы со СПИД Елена Фаст.

В детстве мечтала стать военным врачом. И мечта сбылась. Отслужила на Чукотке 20 лет. Затем вышла на пенсию. Вернулась в родной Новосибирск. Военную форму сменила на гражданскую. Говорит: разницы нет, кого лечить. Но из-за смены регионов подучиться все же пришлось.

— Когда мы жили на Чукотке, эндемичным был туберкулез. Там не было совершенно клещевого энцефалита, а здесь у нас есть. И когда я вернулась, мне пришлось осваивать эти нозологические формы, учиться лечить этих больных, — рассказывает Елена.

ВИЧ-инфицированные — особая категория пациентов. В больницу они приходят враждебно настроенными. Вот сейчас перед Еленой — стопка карточек. Это истории ВИЧ-инфицированных, которые уже умерли. Их нужно исключить из базы.

— С годами понимаешь, наверно, что пропустить всех через себя невозможно, но все равно всех жалко. И плачешь у постели больного, когда они умирают, — это, конечно, очень сложно, — говорит врач-инфекционист, заведующая Центром профилактики и борьбы со СПИД Елена Фаст.

Болеют не только маргиналы, как принято считать. Инфекция проникла в социально благополучные слои. Половина из ВИЧ-инфицированных — девушки моложе 35. Врачу важно разрушить стену враждебности и убедить: ВИЧ — не приговор.

— Когда пациент видит надежду в глазах доктора, понимает, что сейчас мы назначим терапию, все пойдет на лад, не будет оппортунистических заболеваний. Будет качественная долгая жизнь. Конечно, ты видишь благодарность в глазах пациента и веру в то, что, общаясь с этим доктором, у него все будет хорошо, — говорит Елена Фаст.

Чтобы других ободрять и самой не сломаться, в свободное время Елена путешествует. А в будни от стресса спасает автомобиль. Она очень любит водить. И самое главное — рядом близкие, которые поддерживают.