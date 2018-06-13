Как племянница Гитлера стала его возлюбленной

Ангелика (Гели) Мария Раубаль родилась 4 июня 1908 года в австрийском городе Линц в семье Анжелы Раубаль (девичья фамилия Гитлер, дочь отца Адольфа Гитлера, Алоиза Гитлера) и Лео Раубаля.

Ее мать Анжела была второй дочерью Алоиза Гитлера, который трижды был официально женат и имел от 4-х женщин 8-ых детей. Мать Гели была на 6 лет моложе своего знаменитого брата по отцу, великого диктатора Адольфа. Сама Гели приходилась Адольфу племянницей.

Юность Гели Рубаль

В 1927 г совсем юная и полная сил 19-летняя Гели окончила среднюю школу и собиралась продолжить учебу в университете. В это же время ее мать Анжела становится экономкой брата Адольфа в его доме, который находится Баварии.

Гели после школы переезжает в Мюнхен и начинает крутить романы. Ее официальным женихом в то время был Мориц, работавший телохранителем и водителем у дядюшки ветреной Гели, Адольфа. Однако Рубаль не особо заботили моральные предрассудки, одновременно у нее был роман со студентом. Вскоре Адольф Гитлер узнал об амурных похождениях пышногрудной красотки Гели и забрал ее в свой дом, выделив комнату.

Роман Гели с Адольфом

Тайну половой ориентации Адольф унес с собой в могилу. Разные биографы не пришли к единому мнению и приписывают ему влечение к женщинам, мужчинам, страсть к половым извращениям и даже аcексуальность, хотя многочисленные романы диктатора ставят такое утверждение под сомнение.

В 1908 г между Гели и ее дядюшкой Адольфом начался довольно бурный любовный роман. Гитлер не пытался скрывать свою греховную связь с молодой племянницей. Парочка часто появлялась вместе в общественных местах и была некоторое время неразлучной.

Один из сподвижников и близких приятелей Гитлера, историк Эрнст Ганфштенгль в своей книге «Гитлер. Утраченные годы» писал, что Гели была глупой и бесхарактерной вертихвосткой, болтливой потаскушкой. Одной из своих подруг она рассказывала о страсти Гитлера к половым извращениям и говорила, что ее дядя просто чудовище. Тем не менее, это ничуть не смущало Гели и не мешало их роману. Хотя есть и другие данные, согласно которым Гели поддерживала отношения с фюрером лишь для того, чтобы быть его содержанкой и ни в чем не нуждаться.

Учиться дальше Гели не захотела, у нее вдруг проснулась страсть к пению. В 1930 г фюрер отправил ее на уроки вокала, считая, что якобы талантливая племянница вполне может стать знаменитой оперной певицей. Но ее первый учитель Адольф Фогель был категорически не согласен с такими иллюзиями. У Гели не было ни голоса, ни даже актерских данных, поэтому шансы таяли на глазах. Потом у ленивой и ветреной болтушки Гели был другой учитель, который также не смог раскрыть отсутствующий талант.

Гели любила мужчин, а Гитлер ее страшно ревновал и допекал своим деспотизмом. Но и Адольф не отличался образцовыми моральными принципами. Вскоре у него начался роман с вдовой Вагнера, о котором Гели стало известно. Она очень переживала по этому поводу.

Смерть Гели Раубаль

Существует несколько версий смерти Гели. По одной из них девушка поехала в гости к родственникам на родину в Австрию. Там она закрутила новый роман с молодым педагогом живописи и забеременела. Когда девушка вернулась к Гитлеру, то тот убил ее в приступе ревности.

По другой версии любовница Гитлера покончила с собой, не стерпев издевательств деспотичного ревнивца Адольфа и его амурных похождений.

По третьей версии с Гели расправился Гиммлер, который считал, что пустая болтушка отвлекает Гитлера от важных дел и мешает его политической карьере.

Умерла Гели Раубаль 18 сентября 1931 года в возрасте 23-х лет.