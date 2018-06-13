7 лайфхаков, которые можно освоить при работе с психологом

Кто не любит хороший лайфхак для экономии своего времени и сил? Вот только одна мысль о походе к психотерапевту или психологу может быть пугающей — ты же не сумасшедшая, зачем тебе это? Что ты упускаешь, так это тот факт, что терапевты могут помочь подойти к повседневным проблемам с другой стороны. Ты можешь узнать о том, как сделать твои отношения крепче или даже как чувствовать себя еще лучше каждый день — словом, посетить несколько сеансов стоит как минимум для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее.

1. Терапия научит слышать себя

Первая вещь, которой учат психотерапевты любого направления, — проверять собственное состояние, сканируя ощущения. Просто закрой глаза на несколько минут, поищи удобную позицию, дыши медленно и глубоко. Думай о каждой части своего тела, начиная от головы и проходясь по всему телу, обращая внимание на то, что ты чувствуешь. Так ты можешь выявить любые области дискомфорта или напряжения, и именно это поможет тебе снять стресс.

Мы часто даже не замечаем сколько в нас напряжения, пока не наступает вечер. Выделить немного времени на самоанализ поможет немного растянуться и расслабиться.

— Кайли Плейс, владелец психотерапевтической компании

2. Научит оставаться спокойной во время споров

О чем стоит помнить во время любого спора, так это о том, что невозможно полностью изменить то, как кто-то чувствует или поступает. Единственное, на что ты можешь повлиять — на собственный эмоциональный ответ. Представим, что речь идет о токсичных отношениях с матерью. Если ты будешь реагировать на критику со стороны матери, ты можешь обнаружить, что придумываешь все новые и новые доводы в свою защиту. Это только будет нагнетать ситуацию — она продолжит давить, а ты останешься расстроенной и безуспешно призывающей к логике. Терапия учит преобразовывать подобные модели поведения, меняя именно твои привычки, когда ты пытаешься заставить маму видеть именно твою точку зрения. Просто признай ее версию событий, а затем отстранись от разговора. Абьюзер, не получающий ожидаемого ответа, со временем перестает заводить подобные разговоры.

3. Ты узнаешь, как себя защитить

Если ты заботливый и добрый человек, наверняка ты часто выступаешь в роли спасительной жилетки для своих друзей и близких, помогаешь им почувствовать себя немного лучше. Также вполне вероятно, что ты так поступаешь ценой собственных нервов и времени. Если ты обнаруживаешь, что постоянно решаешь чужие проблемы — на терапии тебе помогут разобраться с тем, как защитить себя от подобных проявлений доброты в ущерб себе. Отдаление от чужих стрессов и конфликтом может облегчить тебе жизнь, а также дать возможность повлиять на те вещи, которые действительно тебе важны. Только решение собственных вопросов действительно поможет тебе почувствовать себя более компетентной и успешной, а чужие дадут лишь временную подпитку.

4. Научишься отражать ситуацию

Когда кто-то борется с расстраивающими или угнетающими обстоятельствами, врач-терапевт может предложить записать три «рефрейма». Сам термин «рефрейминг» означает процедуру переосмысления восприятия и переосмысления происходящего. Например, если ты не получила работу мечты, ты можешь написать «это не худшее, что со мной происходило», «я вынесу урок из этого» — и это поможет сдвинуть негативные мысли в сторону позитивного мышления. Этот метод используется в когнитивно-поведенческой терапии, и он может действительно помочь сделать твою жизнь немного позитивнее. После того как ты запишешь новый взгляд на ситуацию, ты можешь перечитывать это всякий раз, когда мысли снова будут наполнены негативом.

5. Освоишь, как притворяться, чтобы получить нужное

Забавный трюк, которому могут научить терапевты — «Fake It Till You Make It» — «Притворяйся, пока это не станет правдой». Когда кто-то произносит «у меня нет сил», врач может уточнить, а что бы сделал человек с энергией? И каким бы ни был ответ — врач порекомендовал бы сделать именно это. Звучит немного странно, но придерживаться этого способа стоит до тех пор, пока не поймешь, что ощущение нужды ушло. Чувствуешь себя неуверенно? Изобрази из себя Диту фон Тиз , которая готовится к выходу на сцену. Чувствуешь себя уставшей? Притворись, что в тебе больше энергии, чем во Флэше. Довольно скоро ты обнаружишь, что притворяться не так сложно, и на самом деле ты можешь гораздо больше. Это упражнение работает на принципе избежания ловушки самоисполняющегося пророчества, когда человек сам ограничивает себя так, что проблема проявляется там, где ее ждали.

6. Узнаешь, как проходить через сложные периоды жизни

Ты когда-нибудь обращала внимание на то, как тревожность и беспокойство не дают тебе сосредоточиться на чем-либо? Представь худший возможный вариант развития событий, а затем продумай план реагирования. Это позволит тебе прочувствовать готовность к ситуации. Хоть это кажется способом увеличения беспокойства, этот трюк действительно помогает тревожным клиентам преодолеть суровые стрессовые моменты.

7. Научишься быть благодарной

Если тебе нужна поддержка, лучший способ — составить список или письмо, или даже поразмышлять о том, что у тебя уже есть.

Благодарность — это проверенный путь к счастью. Это ключевая особенность в позитивной работе психологии, и многие терапевтические подходы используют ее.

— Раффи Билек, директор Baltimore Therapy Center Но еще чаще терапевты рекомендуют направлять свою благодарность наружу, к людям вокруг. Ты можешь написать кому-либо, как он повлиял на твою жизнь и изменил ее к лучшему. Кому угодно — первой учительнице, любимой сестре, бывшему начальнику — любому, кто повлиял на тебя положительно. Люди, которые пишут подобные сообщения, в итоге получают гораздо больше, чем тот, кто прочитал это.