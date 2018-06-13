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За что убили солистку ВИА «Здравствуй, песня!»
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За что убили Галину Шевелеву 

Русская семерка 4 часа назад
Фото: Русская семерка
Наверное, современной молодежи имя Галины Шевелевой совсем ничего не скажет. Однако в 70-80-х годах эта певица была весьма популярна. К сожалению, Галина ушла из жизни очень рано: в 38 лет ее убили в собственной квартире.

От экономиста до певицы

Шевелева родилась в Харькове в 1952 году. Там же она закончила экономический факультет института. Однако артистическая натура все-таки взяла верх, и Галина не пошла работать по специальности. Поначалу она пела в харьковских ресторанах, а затем отправилась покорять Москву.
В 1978 году на одном из прослушиваний Шевелева приглянулась руководителю вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня!» Аркадию Хаславскому. Он пригласил девушку в свой коллектив. Первая же песня под названием «Старый костер», исполненная Галиной в группе, очень полюбилась зрителям.

Арест Хаславского

Вскоре между Хаславским и Шевелевой завязались романтические отношения. Некоторое время они сожительствовали, а в 1982 году решили узаконить отношения. Но уже через год влюбленным пришлось расстаться, потому что Хаславского посадили. Поначалу он отбывал наказание в лагере, а после, благодаря стараниям коллег, его перевели в Тихорецк, на так называемую «химию». Туда же приехала и Галина. После ареста мужа, она ушла из ансамбля.
Аркадия освободили досрочно. Едва успев оклематься, он специально для своей супруги создал новое ВИА под названием «ВОКС», которое во второй половине 80-х выпустило несколько музыкальных альбомов.
В начале 90-х карьера Шевелевой также складывалась довольно успешно, и она много гастролировала. Однажды Галина приехала на выступление в Кривой Рог. Именно там ей суждено было встретиться со своим убийцей.

Гость

В то время супруг певицы Аркадий Хаславский находился на лечении в Израиле. Галина же будучи очень общительным и веселым человеком, на гастролях на Украине познакомилась с неким Артемом Задорожных. Задорожных, в свою очередь, настолько расположил к себе певицу, что та пригласила его в гости, когда летом 1991 года мужчина оказался проездом в Москве.
Ночью 26 июня Шевелева проснулась от шума и с удивлением увидела, как Задорожных укладывает в сумки ее вещи. Она попыталась выставить наглого визитера, но тот просто расправился с хозяйкой, как с ненужным свидетелем. От полученных травм Галина скончалась.
Ее похоронили в Харькове. На памятнике, который установили близкие на могиле талантливой певицы, выгравировано: «Как в твоих песнях: с тобой мы будем всегда, как хлеб и вода».
Что же касается мужа Галины Аркадия Хаславского, то после смерти супруги он не пожелал возвращаться на родину и остался в Израиле.
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