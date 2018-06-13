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Девушка-кассир знала китайский и английский языки, только посмотри, как она поставила на место парочку!
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Девушка-кассир знала китайский и английский языки, только посмотри, как она поставила на место парочку! 

Карельские вести 4 часа назад
Итак, я белая кавказская женщина, но я свободно говорю на китайском и английском языках. Глядя на меня, вы не знаете, что я могу говорить по-китайски, поэтому я нахожу абсолютно забавным наблюдать за людьми, когда они проходят через мою кассу, говоря по-китайски, и я понимаю каждое сказанное слово. Мои коллеги считают это смешным и интересным.
На днях китайская пара прошла через мою кассу, и я задала им (на английском языке) вопросы о пакетах, предложила акционную продукцию, стандартные вопросы.
Во всяком случае, я начал пробивать их покупки, когда жена сказала своему мужу: «Скажи ей, чтобы шевелила своими булками» на китайском языке, я ничего не сказала. Жена сказала: «Скажи глупой девочке делать все быстрее». Я улыбнулась ей и притворилась, что понятия не имею, что она говорит.
Она продолжала комментировать, как мои волосы были похожи на мальчика (у меня действительно короткие волосы) и как ее дед ходит быстрее, чем я все делаю, все это на китайском языке.
А потом она сказала: «Убедись, что она не забудет воду» на китайском. И, я ответила на английском: «Я не забуду воду»..
И я с наслаждением наблюдала, как на ее лице разливается страх, когда она поняла, что понимала все, что она говорила раньше. Она просто стояла там с открытым ртом, и ее муж сказал (на китайском языке): «Вот почему ты не должна оскорблять сотрудников, пока они стоят прямо перед тобой». Я ответила (на английском языке): «Действительно, ваш муж прав».
Они заплатили, муж извинился и ушел. После того, как они вышли из двери, мой менеджер, коллега и я смеялись так сильно! Пусть быть кассиром и отстойно, но это иногда делает мой день немного ярче, когда что-то подобное происходит. Чувство юмора… это наша защитная броня. Радость в сердце и смех на губах — это признак того, что человек глубоко глубоко понимает жизнь.
Карельские вести: последние новости
Ученые установили связь между искренностью человека и морщинами Жена попросила его, чтобы он сходил на свидание с другой женщиной. Это был один из самых прекрасных вечеров в его жизни! Бедная девочка плакала, когда ей сказали сделать это в магазине мороженого. Но то, что произошло затем – бесценно!
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