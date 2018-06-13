Чем прославился снайпер Василий Зайцев

Легендарный снайпер Великой Отечественной войны Василий Зайцев во время Сталинградской битвы, за полтора месяца, уничтожил более двухсот германских солдат и офицеров, включая 11 снайперов.

Война застала Василия Зайцева на службе на Тихоокеанском флоте в должности начальника финансовой части, на которую его назначили благодаря его образованию. Но Василий, получивший в 12 лет в подарок от деда своё первое охотничье ружьё, даже и не думал отсиживаться в бухгалтерии. Он написал пять рапортов с просьбой направить его на фронт. Наконец, командир внял просьбам, и Зайцев уехал в действующую армию защищать родину. Будущего снайпера зачислили в 284-ю стрелковую дивизию.

Заслужил «снайперку»

После короткой военной подготовки Василий вместе с другими тихоокеанцами переправился через Волгу и принял участие в боях за Сталинград. С самых первых встреч с противником Зайцев проявил себя как незаурядный стрелок. С помощью простой «трёхлинейки» он умело убивал солдата противника. На войне ему очень пригодились мудрые охотничьи советы деда. Позже Василий скажет, что одно из главных качеств снайпера — умение маскироваться и быть незаметным. Данное качество необходимо любому хорошему охотнику. Всего месяц спустя за проявленное боевое усердие Василий Зайцев получил медаль «За отвагу», и в придачу к ней… снайперскую винтовку! К этому моменту меткий охотник уже вывел из строя 32 солдата противника.

Снайперская смекалка

Хороший снайпер — живой снайпер. Подвиг снайпера заключается в том, что он делает свою работу снова и снова. Для успеха в этом нелёгком деле нужно совершать подвиг каждый день и каждую минуту: бить врага и оставаться в живых!

Василий Зайцев твёрдо знал, что шаблон это путь к смерти. Поэтому он постоянно придумывал новые модели охоты. Особенно опасна охота на другого охотника, но и тут наш солдат всегда бывал на высоте. Василий, словно в шахматной партии, переигрывал своих противников. Например, он делал реалистичную куклу-снайпера, а сам маскировался неподалёку. Как только противник обнаруживал себя выстрелом, Василий начинал терпеливо ожидать его появления из укрытия. И время не имело для него значения.

От смекалки к науке

Зайцев командовал снайперской группой и, заботясь о росте их и своего профессионального мастерства, накопил немалый дидактический материал, позволивший позже написать два учебника для снайперов. Однажды, два стрелка, возвращаясь с огневой позиции, встретили своего командира. Пунктуальные немцы ушли на обед, а значит можно и самим передохнуть — всё равно никого в перекрестье прицела не поймать. Но Зайцев заметил, что сейчас самое время для пристрелки. Оказывается, даже когда стрелять было не в кого, умный охотник спокойно вычислял расстояния до мест возможного появления противника и заносил их в блокнот, чтобы при случае, не теряя ни секунды, поразить цель. Ведь другого шанса может не представиться.

Дуэль с немецким «сверхснайпером»

Советский стрелок сильно досаждал немецкой «машине», поэтому германское командование направило из Берлина на сталинградский фронт своего самого лучшего стрелка: руководителя школы снайперов. Немецкому асу поставили задачу уничтожить «русского зайца». В свою очередь и Василий получил приказ об уничтожении немецкого «сверхснайпера». Между ними началась игра в «кошки-мышки». По действиям немца Василий понял, что дело он имеет с матёрым профессионалом. Но в результате нескольких дней взаимной охоты Василий Зайцев перехитрил противника и вышел победителем.

Эта дуэль всемирно прославила нашего снайпера. Данный сюжет нашёл отражение в современном кинематографе: в русском фильме 1992-го года «Ангелы смерти» и в западном «Враг у ворот» (2001 год).

Групповая охота

К сожалению, торжествовать по поводу победы в принципиальной дуэли было некогда. Командир дивизии Николай Батюк поздравил Василия и поручил его группе снайперов новое важное задание. Необходимо было сорвать готовившееся немецкое наступление на одном из участков сталинградского фронта. «Сколько в твоём распоряжении бойцов», спросил командир. — «13». — «Ну что ж, надеюсь, справитесь».

Выполняя задачу, группа Зайцева применила новую на тот момент тактику ведения боя — групповая охота. Тринадцать снайперских винтовок взяли на прицел наиболее привлекательные пункты в расположении противника. Расчёт такой: выйдут гитлеровские офицеры на последний осмотр полосы наступления — огонь! Расчёт себя полностью оправдал. Наступление было сорвано. Правда опытный боец Василий Зайцев в пылу битвы пошёл в открытую атаку на немецкую пехоту, не ожидая, что немецкая артиллерия даст залп по своим и чужим…

Возвращение на фронт

Когда Василий пришёл в себя, его заволокла тьма. В результате тяжёлого ранения серьёзно пострадали глаза. В мемуарах он признается, что когда у него обострился слух, то он размышлял над тем, чтобы взять в руки винтовку… К счастью, после нескольких операции зрение вернулась, и 10 февраля 1943 года снайпер Зайцев снова увидел свет.

За проявленное военное мастерство и доблесть командиру снайперской группы присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Однако, как и в начале боевого пути, Василий и не думал оставаться в стороне от основных событий и вскоре вернулся на фронт. Победу в Великой Отечественной войне он встретил в звании капитана.