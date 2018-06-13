7 уроков древних египтян для молодых людей

Формула развития общества проста: ты рождаешься, на протяжении жизни усваиваешь уроки своих предков, передаешь их будущему поколению и умираешь. Этот процесс длится уже тысячи лет, оформившись в то, что мы называем цивилизацией. Для тебя важен как раз тот отрезок, что находится между твоим рождением и смертью. Сложность жизни человека заключается в поиске нужного баланса для успеха. Как выстраивать отношения на работе? Когда нужно жениться? Как дружить? В каких случаях подавлять гордость? Подобными вопросами задавались люди разных поколений. В зависимости от эпохи, они имели разную формулировку, но так или иначе сводились к общей цели: сделать жизнь человека лучше.

Более 3000 лет назад у древних египтян были свои сложившиеся принципы воспитания, которые они передавали из поколения в поколение. Со многими из них ты можешь быть не согласен, но ты не можешь не согласиться с тем, что большинство из них применимы и в наши дни.

1. Женись молодым

Тут идет речь в первую очередь о продолжении рода. Египтяне советуют вступить в брак и обзавестись потомством, пока ты еще полон здоровья и энергии. По их мнению, счастливый человек тот, который способен оставить после себя много жизней. В современном мире молодость длится несколько дольше, чем в Древнем Египте, учитывая, что тогда люди жили меньше. Возможно, возраст, в котором ты намерен заводить детей, у них считался глубокой старостью. В данном случае мы можем согласиться лишь с тем, что наличие семьи заставит тебя быть серьезней. Когда же вступать в брак, а тем более заводить детей, решать только тебе. Но помни, что не каждый, подобно Хеопсу, способен оставить после себя гигантскую пирамиду. В жизни обычного человека эту роль выполняют его потомки. Причины, по которым твоя женитьба не будет счастливой

2. Не спорь часто

Древние египтяне высоко ценили молчание как способ вести спор. Возможно потому что контраргументом иногда выступал удар плетью, а возможно, потому что уже тогда кичливость и хвастовство считались пороками. Вспомни, часто ли тебя благодарили за высказывания своего мнения в споре. Люди не любят, когда их заставляют чувствовать себя невеждами. Мы рекомендуем тебе не вступать в спор лишь тогда, когда это ничего не изменит. Но если необходимо сохранить свою попранную репутацию или имущество, тогда непременно отстаивай свое мнение (можешь даже взять с собой бензопилу).

3. Цени дружбу

В мире слишком много враждебного, чтобы игнорировать значимость дружбы. Держись подальше от тех, кто настроен к тебе недружелюбно. Но цени хорошее отношение к себе и отвечай тем же. Настоящая дружба держится на балансе. Взаимное уважение и преданность египтяне рассматривали как один из ключевых факторов успеха. И пусть настоящая дружба — явление сегодня не столь частое, но оттого оно приобретает еще большую ценность. Осталась ли в мире настоящая мужская дружба

4. Сохраняй эгоизм

Беречь то, что имеешь, в Древнем Египте считалось залогом богатства. Им было не принято делиться, поскольку это сулило его потерю. Тот, кто относится к своему богатству с заботой, обычно удваивает его — так считали египтяне. По их мнению, эгоизм был характерной чертой именно богатых людей, тогда как бедным он был не присущ. Ну в эгоизме египтяне знали толк! Особенно фараоны, которые строили свои гробницы, жертвуя жизнями десятков тысяч людей.

5. Работай на земле

Ну про «построить дом, родить сына и посадить дерево» египтяне вряд ли могли знать. Тем не менее они считали необходимым уметь возделывать землю. Возможно потому что 3000 лет назад было не так много способов добыть продовольствие. Кто знает, может быть и ты стал бы отличным агрономом, если бы через дорогу не находился очередной «Ашан» . Хотя на самом деле египтяне сажали на своей земле не только зерновые культуры. Они украшали участки цветами, поскольку видели в них источник счастья. В дальнейшем в литературе Ближнего Востока не раз садоводство отождествлялось с идеей сохранения мира. Может быть, в этом и заключалась сакральная идея египетского земледелия?

6. Держись подальше от толпы

Непонятно, откуда им это было известно, но уже тогда египтяне понимали, что толпа влечет только идиотов. Вероятно, в перерывах между строительством пирамид и мумификацией трупов эти ребята находили время, чтобы осмыслить важные вещи. Они понимали, что в общественном шуме невозможно услышать истину. Как и то, что толпа способна уничтожить индивидуальность человека, поглотив его собственные идеи. Впрочем, это понимали не только древние египтяне, но и современные политики, чем сейчас охотно и пользуются.

7. Подружись с начальством

Воевать с боссом в современном обществе принято только в том случае, если ты намерен увольняться. В остальных — приходится терпеть его причуды и не реагировать на перепады настроения. А они бывают, и довольно часто. Ты не на его месте, поэтому относись к этому более сдержанно. Отвечать критикой на критику не всегда конструктивно, особенно если завтра этот начальник придет к тебе с похвалой. Древний египтянин не мог потерять работу или пойти на повышение, зато ты можешь. Здравый смысл должен диктовать тебе модель общения с руководством и указывать ту черту, переступать которую не должны вы оба. Как угодить начальству не в ущерб своему стремлению