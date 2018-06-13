Мег Райан призналась, что не хотела становиться актрисой

Почему мы так редко видим Мег Райан в кино (вернее, уже почти и не видим)? Потому, что она сама так захотела. На днях актриса дала интервью своей коллеге Гвинет Пэлтроу на ЗОЖ-саммите In Goop Health в Лос-Анджелесе, чистосердечно признавшись: ее время на больших экранах подошло к концу, и она давно уже это знает. Но ничего против не имеет — скорее наоборот.

«Я никогда не стремилась стать актрисой. В школе я занималась журналистикой и была очень любопытной. Мне бы хотелось вернуться назад и посмотреть, кем бы я могла быть, — рассказала Мег. — Для меня быть знаменитостью — все равно что быть наблюдателем. Я все время чувствовала себя кем-то вроде ученика и старалась подойти ко всему с точки зрения антропологии».

Журналистка или антрополог Мег Райан — это звучит интересно! Нет, это вовсе не значит, что актриса жалеет о сделанном ею когда-то выборе. Но вот смириться с постоянным искажением своего образа в СМИ и на телевидении Мег, как и многие ее коллеги по цеху, так и не смогла.

«Когда ты становишься известной личностью, вокруг тебя всегда появляется определенная пустота, которую люди заполняют своим представлением о тебе. О чем бы ты там себе ни думал, людям в большей степени наплевать на это. Они хотят знать только то, что сами себе вообразили. Поэтому зачастую ты получаешь такие комментарии в свой адрес, которые на самом деле не имеют к тебе ни малейшего отношения», — посетовала Райан.

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