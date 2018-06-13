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Кого из российских артистов хоронили заживо
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Кого из российских артистов хоронили заживо 

News.ru 1 час назад
Фото: news.ru
В СМИ нередко появляются ложные сообщения о смерти тех или иных артистов. Так, 13 июня появилась информация о смерти актёра и режиссёра Станислава Говорухина. На самом деле он просто находится на лечении в одном из элитных подмосковных санаториев и чувствует себя хорошо.
News.ru вспомнил, кого ещё из российских знаменитостей заживо хоронили.

Алексей Панин

В 2016 году появилось подробное описание автомобильный аварии, в которой якобы погиб актёр Алексей Панин. По информации СМИ, личный водитель артиста не справился с управлением, и машина съехала в кювет.
news.ru
На самом деле в это время Панин гастролировал по Краснодарскому краю. ДТП действительно было, машина с артистом слетела с дороги, но при этом никто не пострадал. Позже Панин признался, что вначале эти сообщения его рассмешили, а потом напрягли детальным описанием его смерти.

Гуф

Известного рэпера «хоронили» несколько раз. Впервые в 2011 году, тогда сообщалось, что Гуф умер во время теракта в аэропорту Домодедово. Потом он якобы погиб в автокатастрофе, а в третий раз причиной смерти назвали передозировку наркотиками.
news.ru
Вслед за этими новостями даже было сообщение о том, что после смерти рэпера выступает его двойник, потому что пиарщики решили не отменять уже запланированные концерты.

Алла Пугачёва

В СМИ нередко появляются сообщения о смерти примадонны.
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Последнее было 4 мая 2018 года. По ложной информации, артистка ушла из жизни из-за тромбоза сердечной артерии. После новость был дополнена сообщением, что причиной гибели стала передозировка наркотиками. В тот же день Пугачева опубликовала в своём Instagram видео, где играет с сыном.

Борис Моисеев

В 2010 году распространились слухи о смерти известного певца Бориса Моисеева. Незадолго до этого его госпитализировали с подозрением на инсульт, врачи поставили диагноз — нарушение мозгового кровообращения. Через несколько дней Моисеева перевели в НИИ неврологии РАН. Только в феврале 2011 года артист сообщил, что его выписали из больницы.
news.ru
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