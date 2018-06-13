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Иэн Сомерхолдер оплакивает потерю члена семьи
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Иэн Сомерхолдер оплакивает потерю члена семьи 

Клео.Ру 4 часа назад
Фото: Клео.Ру
Иэн Сомерхолдер (Ian Somerhalder) и Никки Рид (Nikki Reed) счастливы вместе, в прошлом году у пары родилась дочка. Однако в эти дни горе коснулось и этого дома. На днях актеры попрощались со своей любимой собакой, которая умерла от рака.
39-летний актер из «Дневников вампира» и 30-летняя звезда саги «Сумерки» написали вчера в Instagram о том, что их сердца разбиты, их любимая немецкая овчарка долгое время сражалась с онкологией, но вот теперь ее не стало.
«В 12:11 наша красивая девочка сделала свой последний вздох. Рак быстро распространился, и мы не смогли ничего сделать. Я никогда не знал столь невероятного животного. Душа, которая говорила на 1000 языках. Малыш, я буду скучать по тебе, по тебе будут скучать все, кто когда-либо тебя знал», — написал Иэн.
Публикация от iansomerhalder (@iansomerhalder)
12 Июн 2018 в 12:11 PDT  Актер добавил: « Спасибо, что любил меня так преданно. Я знаю, что ты здесь, твоя душа здесь с нами. Я видел, как ты играл с Ничем сегодня утром. Я люблю тебя, малыш. Твой любящий папа».
У Иэна и Никки — много общего. Оба стали звездами благодаря вампирским киносагам, они обожают животных и отличаются легким характером. Так что актеры составили идеальную пару. Они сыграли свадьбу в 2015 году, а в прошлом году у них родилась дочь Боди Солэй Рид Сомерхолдер.
Никки и Иэн очень любят животных. Как-то актер написал, обращаясь к Никки: «Твоя работа с обществом по предотвращению жестокого отношения к животным действительно впечатляет. Спасибо тебе за твои усилия. Снимаю шляпу. Ты меня поражаешь. Любящий Иэн».
Рид действительно очень добра к животным. В ее доме всегда было много разных тварей. Кроме того, актриса не прочь приютить бездомных животных и в одном из интервью рассказала, как она с матерью организовала нечто вроде гостиницы для четвероногих постояльцев.
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