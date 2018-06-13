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Эта женщина стала свидетелем скандала в метро. То, что она сделала потом — восхитительно!
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Эта женщина стала свидетелем скандала в метро. То, что она сделала потом — восхитительно! 

Карельские вести 4 часа назад
Однажды я зашла в метро и стала свидетелем следующей ситуации. Прямо на входе стояла огромная женщина, среднего возраста в форме работника метрополитена и кричала на мальчика. Не говорила, а именно кричала. Когда я подошла ближе, то услышала: «Ты, что не понял?! Я сейчас и тебя и твой велосипед… да я в полицию тебя сдам». Парень умоляет впустить его, потому что до соревнований меньше часа, а доехать сам он не успеет.
В метро действительно зашёл полицейский и подошел к этой женщине. Они начали разбираться. Два взрослых человека! С этим пареньком лет 12!
Тогда я не выдержала и подошла к ним. Спрашиваю у мальчика, что случилось, оказывается, он участвует в каких-то соревнованиях, телефон забыл, и соответственно родителям позвонить не может. Знаете о чем он начал просить полицейского? Дать ему гаечный ключ, чтобы он мог разобрать велосипед. «С разобранным же можно?», — спросил он с надеждой. Меня такое его желание попасть на соревнования, вопреки всему, просто восхитило!
Прямо у входа в метро курили несколько подростков, кто-то пил пиво. А двое «блюстителей порядка» решили обратить все свое внимание на молодого велосипедиста. Я взяла мальчика за руку, вывела его из метро, вызвала ему такси (я записала его номер, машину, прочее), оплатила проезд и отправила ребёнка.
Хотелось бы отметить. И полицейский, и работница метрополитена видели что я, незнакомая женщина, вывожу из метро чужого ребенка и сажаю в машину… Думаете, мне хоть слово кто-то сказал? Главное — велосипед убрали. Все, правила не нарушены.
С такой благодарностью мне ещё никто не жал руку. На его вопрос: «Что я могу для вас сделать?»
Я ответила: «Продолжай заниматься спортом, никогда не кури. И если увидишь, что кто-то попал в беду — помоги ему, как я тебе сегодня.
Люди, давайте быть добрее…
Карельские вести: последние новости
Ученые установили связь между искренностью человека и морщинами Жена попросила его, чтобы он сходил на свидание с другой женщиной. Это был один из самых прекрасных вечеров в его жизни! Бедная девочка плакала, когда ей сказали сделать это в магазине мороженого. Но то, что произошло затем – бесценно!
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