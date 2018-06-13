Эта женщина стала свидетелем скандала в метро. То, что она сделала потом — восхитительно!

Однажды я зашла в метро и стала свидетелем следующей ситуации. Прямо на входе стояла огромная женщина, среднего возраста в форме работника метрополитена и кричала на мальчика. Не говорила, а именно кричала. Когда я подошла ближе, то услышала: «Ты, что не понял?! Я сейчас и тебя и твой велосипед… да я в полицию тебя сдам». Парень умоляет впустить его, потому что до соревнований меньше часа, а доехать сам он не успеет.

В метро действительно зашёл полицейский и подошел к этой женщине. Они начали разбираться. Два взрослых человека! С этим пареньком лет 12!

Тогда я не выдержала и подошла к ним. Спрашиваю у мальчика, что случилось, оказывается, он участвует в каких-то соревнованиях, телефон забыл, и соответственно родителям позвонить не может. Знаете о чем он начал просить полицейского? Дать ему гаечный ключ, чтобы он мог разобрать велосипед. «С разобранным же можно?», — спросил он с надеждой. Меня такое его желание попасть на соревнования, вопреки всему, просто восхитило!

Прямо у входа в метро курили несколько подростков, кто-то пил пиво. А двое «блюстителей порядка» решили обратить все свое внимание на молодого велосипедиста. Я взяла мальчика за руку, вывела его из метро, вызвала ему такси (я записала его номер, машину, прочее), оплатила проезд и отправила ребёнка.

Хотелось бы отметить. И полицейский, и работница метрополитена видели что я, незнакомая женщина, вывожу из метро чужого ребенка и сажаю в машину… Думаете, мне хоть слово кто-то сказал? Главное — велосипед убрали. Все, правила не нарушены.

С такой благодарностью мне ещё никто не жал руку. На его вопрос: «Что я могу для вас сделать?»

Я ответила: «Продолжай заниматься спортом, никогда не кури. И если увидишь, что кто-то попал в беду — помоги ему, как я тебе сегодня.

Люди, давайте быть добрее…