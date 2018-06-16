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Тест: что вы знаете о псевдонимах великих людей?
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Тест: что вы знаете о псевдонимах великих людей? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Литераторы нередко берут псевдонимы. По разным причинам — кому-то не нравится его фамилия, кто-то хочет отделить себя от семьи, иногда на псевдониме настаивают сами родственники, ведь творческие профессии когда-то были совсем непрестижными.
Псевдоним может быть воспоминанием о важном обстоятельстве в жизни человека, или символом, манифестом. В качестве псевдонима может выступать и домашнее прозвище.
Будучи временной необходимостью, псевдонимы иногда становятся масками своих носителей, обретают собственные черты. И навсегда вытесняют прежнюю фамилию своего великого обладателя. Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните псевдонимы знаменитых писателей.
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