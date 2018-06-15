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Ведущие «Орла и решки» запишут очередную программу в Красноярске
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Ведущие «Орла и решки» запишут очередную программу в Красноярске 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В столицу Красноярского края прилетят ведущие «Орла и решки». Там снимут очередную программу шоу для сезона, который посвящен городам России. Об этом в своем Instagram рассказала ведущая телепередачи Жанна Бадоева.
По словам теле-дивы, завтра она отправляется в Красноярск. Бадоева попросила местных жителей посоветовать интересные места и поинтересовалась погодой в регионе.
«Завтра вылетаю в Красноярск! Потом Якутия! Прогнозы погоды показывают то солнце, то дождь, то снег… какие вещи брать? Что там интересного и главное, что с погодой?», — поинтересовалась Жанна Бадоева.
Пока неизвестно, кто будет соведущим Жанны. Как всегда у одного из путешественников будет золотая карточка, а у другого — 100 долларов.
Красноярцы обрадовались новости о съемках «Орла и решки» и стали советовать Бадоевой места для съемок.
Красноярцы показали, как праздновали победу сборной России в матче‐открытии ЧМ. Снимками своих эмоций они поделились в социальных сетях.
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