Ведущие «Орла и решки» запишут очередную программу в Красноярске

В столицу Красноярского края прилетят ведущие «Орла и решки». Там снимут очередную программу шоу для сезона, который посвящен городам России. Об этом в своем Instagram рассказала ведущая телепередачи Жанна Бадоева

По словам теле-дивы, завтра она отправляется в Красноярск. Бадоева попросила местных жителей посоветовать интересные места и поинтересовалась погодой в регионе.

«Завтра вылетаю в Красноярск! Потом Якутия! Прогнозы погоды показывают то солнце, то дождь, то снег… какие вещи брать? Что там интересного и главное, что с погодой?», — поинтересовалась Жанна Бадоева.

Пока неизвестно, кто будет соведущим Жанны. Как всегда у одного из путешественников будет золотая карточка, а у другого — 100 долларов.

Красноярцы обрадовались новости о съемках «Орла и решки» и стали советовать Бадоевой места для съемок.

Красноярцы показали, как праздновали победу сборной России в матче‐открытии ЧМ. Снимками своих эмоций они поделились в социальных сетях.